快訊

共和黨敗選後首露面…川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔開戰

美期中選舉民主黨狂勝！參眾院變天 川普接受敗選準備合作

今晴朗熱飆35度高溫 明起東北季風接力⋯第2波冷空氣更強

聽新聞
0:00 / 0:00

德州變天 打臉馬斯克

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

民主黨這次期中選舉在德州一舉拿下州長、聯邦參議員及多個公職席次。德州向來是共和黨的票倉，民主黨上次在這裡贏得公職選舉，已是1994年的事，因此民主黨這次在德州大獲全勝，格外有意義。

彭博資訊報導，德州的政治版圖轉換，除了反映出民主黨席捲全美的勝選浪潮，以及對「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的反彈，更別具意義。近年來，隨著共和黨逐漸強化掌控，透過立法推動共和黨的重大議程，例如邊境安全、公共教育、限制跨性別青少年接受相關醫療等。

今年的選戰聚焦於攸關民眾荷包的議題，共和黨主攻文化議題未能奏效，不敵川普關稅與伊朗戰爭推升生活成本所引發的民怨。

拿下州長寶座的希諾霍薩，以及攻下聯邦參議員席次的塔拉里格，都在選戰中採取較溫和的語調，強調經濟問題，大致避開了爭議性的文化議題。  

共和黨這次在德州敗選，同時也是對馬斯克的否定。馬斯克在新冠疫情後從加州遷至德州，埋怨加州經商不易，並迅速向共和黨議員靠攏。根據彭博資訊彙整的聯邦申報文件，馬斯克所控制的多個政治行動委員會，今年對德州的選戰砸下逾2.05億美元。

馬斯克旗下的特斯拉和SpaceX股價跌跌不休，4日早盤各下跌約5%。

塔拉里格近日在造勢活動時表示，「馬斯克企圖買下德州的參議員席次」，「你在電視上看到的攻擊廣告，十之八九是伊隆（馬斯克之名）搞的；你在信箱收到的抹黑文宣，也出自伊隆之手；就連你收到那些危言聳聽、攻擊我的簡訊，背後也是伊隆」。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

1994年來首位…塔拉里格擊敗川普盟友 民主黨寫下德州選舉新頁

川普德州豪賭失利！重押派克斯頓 民主黨翻轉近40年參院戰局

美期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天將改變外交？可能加速對台軍售

相關新聞

藍色海嘯 民主黨狂勝參眾院變天

民主黨三日在美國期中選舉中取得壓倒性勝利，奪下參眾兩院控制權。選民藉由選票表達不滿美國總統川普施政，讓民主黨掀起「藍色海嘯」，不但在眾院大幅過半，還在傳統共和黨票倉贏得多個共和黨把持數十年的參議員席位。川普對紐約時報表示，他「完全願意接受這些結果」，準備與民主黨人合作。

伊戰、關稅…美國總統 遭遇最堅決否定 政治板塊大移動

華爾街日報指出，共和黨三日在期中選舉慘敗，是現代政治史上美國總統遭遇的最堅決否定。紐約時報社論則以「美國人民已否定川普」為題，指出選民以選票拒絕川普過去兩年破壞民主的作為。

藍州激增…多位新州長促嚴管AI 資料中心大利空

在美國國會期中選舉出現「藍色浪潮」後，美國資料中心開發商將遭遇最壞情境，不僅國會可能加強監管，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長，都是由主張嚴管資料中心的民主黨人拿下，成為Meta、亞馬遜及CoreWeave等企業的重大利空。

川普跛鴨…外交未必放軟 美媒：可能更多國家敢「壯膽」反抗

新聞周刊分析，共和黨在期中選舉大敗，不代表川普總統會在外交上收斂，不能把期中選舉視為川普外交政策的自動煞車。對於期待華府回歸常態的歐洲國家以及擔心戰事再起的伊朗而言，選舉未必帶來政策轉向。

美國國會變天…港媒：台灣仍是美中關係變數

香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額一四○億美元對台軍售案。

美國國會變天…學者：民主黨可能加強挺台

美國期中選舉結果出爐，淡江大學戰略所所長李大中表示，美國總統川普的對台政策現階段更傾向於美國對中政策的一部分，就看民主黨未來會不會在國會施壓，讓川普在面對台灣議題時有更多考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。