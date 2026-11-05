德州變天 打臉馬斯克

民主黨這次期中選舉在德州一舉拿下州長、聯邦參議員及多個公職席次。德州向來是共和黨的票倉，民主黨上次在這裡贏得公職選舉，已是1994年的事，因此民主黨這次在德州大獲全勝，格外有意義。

彭博資訊報導，德州的政治版圖轉換，除了反映出民主黨席捲全美的勝選浪潮，以及對「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的反彈，更別具意義。近年來，隨著共和黨逐漸強化掌控，透過立法推動共和黨的重大議程，例如邊境安全、公共教育、限制跨性別青少年接受相關醫療等。

今年的選戰聚焦於攸關民眾荷包的議題，共和黨主攻文化議題未能奏效，不敵川普關稅與伊朗戰爭推升生活成本所引發的民怨。

拿下州長寶座的希諾霍薩，以及攻下聯邦參議員席次的塔拉里格，都在選戰中採取較溫和的語調，強調經濟問題，大致避開了爭議性的文化議題。

共和黨這次在德州敗選，同時也是對馬斯克的否定。馬斯克在新冠疫情後從加州遷至德州，埋怨加州經商不易，並迅速向共和黨議員靠攏。根據彭博資訊彙整的聯邦申報文件，馬斯克所控制的多個政治行動委員會，今年對德州的選戰砸下逾2.05億美元。

馬斯克旗下的特斯拉和SpaceX股價跌跌不休，4日早盤各下跌約5%。

塔拉里格近日在造勢活動時表示，「馬斯克企圖買下德州的參議員席次」，「你在電視上看到的攻擊廣告，十之八九是伊隆（馬斯克之名）搞的；你在信箱收到的抹黑文宣，也出自伊隆之手；就連你收到那些危言聳聽、攻擊我的簡訊，背後也是伊隆」。