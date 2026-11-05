美期中選舉變天…美中穩定關係 恐受影響

民主黨重掌美國國會參、眾兩院後，分析師認為，新國會可能推動加強對中國大陸出口管制、及限制美企使用中國的人工智慧（AI）模型，並施壓美國總統川普批准對台軍售，從而威脅目前的美中穩定關係。

美國外交事務都是由行政部門主導，包括對陸立場與台海政策，即便國會對陸立場轉趨強硬，未必代表白宮的路線會同步轉向。

布魯金斯學會資深研究員何瑞恩等學者認為，川普在推行外交政策時，向來很少顧及國會，未來兩年也沒有能被國會當成對陸政策籌碼的重要立法議程，只是國會將審查行政部門提出的對台軍售計畫、以及重要官員任命案。

南華早報引述上海國際問題研究院院長陳東曉指出，民主黨拿下兩院後，可能聚焦於限制川普行政權，而非推翻對陸政策，畢竟兩黨的對陸戰略仍有不少共識。

不過，Teneo控股公司資深副總裁吳佳柏認為，民主黨可能立法推動要求川普採取更強硬的對陸政策，或限制美國企業使用中國大陸AI模型。

此外，國會已長期不滿川普先前延後對台軍售，選後可能加強施壓推動軍售進度，這些因素都可能威脅美中貿易戰休兵的狀態。

台海局勢曾在2022年陷入動盪，當時民主黨籍時任眾議院議長裴洛西訪問台灣，共軍則展開環台軍演和導彈試射。