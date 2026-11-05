智庫：台灣應把握契機拓展對美關係

美國期中選舉改寫國會政治版圖。國內兩大智庫學者皆預期，美國關稅架構基本上仍不會改變，高度取決於美國總統川普政策決斷；台灣應把握美國國會政治版圖改變契機，積極拓展對美關係，為後續經貿談判或合作創造有利空間。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普政府面臨更大制衡，但「跛腳」效應主要反映在移民、預算等內政議題，對外交與貿易政策影響有限。期中選舉雖改變美國政治生態，卻未必改變川普的政策思維與施政方向。

台經院產經資料庫總監劉佩真認為，兩黨對抗中具高度共識，期中選舉對現階段台美貿易談判及整體關稅架構影響有限。若要明顯調整關稅政策或改善與盟友經貿關係，恐怕仍須等到下次總統大選。

劉大年建議，台灣應把握契機，加強與新任議員及地方政府聯繫，透過國會外交與地方合作，爭取更多支持。

至於民主黨是否可能加強AI監管，進而影響AI前景，劉大年指出，AI資料中心涉及美國內政與預算分配，未來的確可能因兩黨立場不同而受影響，間接牽動台灣AI伺服器等供應鏈商機，但現階段認定相關建設將放緩，仍言之過早。

劉佩真認為，美國為維持AI競爭優勢，仍有加速技術商業化的需求。尤其AI已成美國爭奪全球科技霸權的重要一環，為維持對中國大陸競爭優勢，美國勢必持續推動AI發展。