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美政局新變化…府院總動員 推演三大議題

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
對於美國政局新變化，府院高度關注，關鍵48小時持續緊盯、沙盤推演，並盤點後續將密切關注三大議題。路透
對於美國政局新變化，府院高度關注，關鍵48小時持續緊盯、沙盤推演，並盤點後續將密切關注三大議題。路透

美國期中選舉結果出爐，民主黨贏得參、眾兩院多數席次、掀起「藍潮」。據了解，對於美國政局新變化，府院高度關注，關鍵48小時持續緊盯、沙盤推演，並盤點後續將密切關注三大議題，包含關稅談判、避免雙重課稅協定、AI監管動態。

民主黨掀起藍色浪潮，同時贏得參、眾兩院多數席次，將於明年1月全面掌控國會。各國關注期中選舉，視為美國總統川普的期中考，而台美經貿關係緊密，許多協議、談判都是進行式，此次選舉可能牽動未來美國政策走向，我國政府也密切關注。

知情人士表示，對於美國選舉發展，府院高層、外交部一直都是在追蹤、掌握最新進展；府院每周例行國安會議當中，也都隨時觀察選舉過程中各項情勢變化，確保台美關係仍堅如磐石。從投票開始到結果出爐關鍵48小時內，府院皆緊盯相關情勢發展。

外交部密切關注相關動態。外交部說明，台灣對美工作一向採取不分黨派、廣結善緣且積極交往原則，長期以來也獲得美國國會跨黨派及行政部門一致支持。

外交部將在此基礎上，持續深化與美國在安全、經貿、科技及教育等各領域全方位合作，確保美國國會及地方政府，對台美關係及雙方共同關切議題的重視及支持。

據了解，接下來府院有三大追蹤、關注議題。首先是台美關稅談判，包括301調查結果。國會變天後，川普關稅大刀會如何變化尚未可知，但對台灣而言，如何確保台灣在投資備忘錄（MOU）、對等貿易協定（ART）取得的關稅優惠不變，仍是當務之急。

目前美國針對「結構性產能過剩」的301調查結果尚未底定，仍需密切觀察調查進展。

其次，卡關兩年多的台美避免雙重課稅協定（ADTA），眾議院已經通過，還剩最後一關，也就是參議院，這次期中選舉，民主黨奪回參議院控制權，避免雙重課稅協定是否有機會加速邁步，也是我方密切關注焦點。

第三，隨著民主黨掌握多數席次，外界預期，美國對人工智慧（AI）監管力道將趨嚴，AI為台灣出口及經濟成長命脈，美國新政如何影響AI發展，政府高度關注。

美國期中選舉

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