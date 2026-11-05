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川普輸了…關稅大棒不肯輕易放下 彭博：民主黨難撼動貿易政策

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博資訊分析，美國政府在期中選舉後，仍可能把關稅大棒揮向更多目標，繼續重新搭建高關稅體。 路透
彭博資訊分析，美國政府在期中選舉後，仍可能把關稅大棒揮向更多目標，繼續重新搭建高關稅體。 路透

彭博資訊分析，美國政府在期中選舉後，仍可能把關稅大棒揮向更多目標，繼續重新搭建高關稅體系，即便民主黨拿下國會兩院掌控權，仍不太可能對總統川普的貿易政策造成實質影響，但川普成為「跛腳鴨」總統，可能為更多國家的反抗「壯膽」。

華府在期中選舉前夕，未宣布新的關稅措施，而是以一系列微調，幫助處於劣勢的共和黨候選人，彭博資訊經濟學家預期，川普選後將再度以關稅作為達成外交與國內政策目標的有效工具。

川普政府依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）大規模加徵的關稅，今年2月遭最高法院推翻後，另外根據其他行政法源重新搭建高關稅體系，市場目前緊盯的是，最近是否會公布針對16個經濟體的產能過剩301條款調查結果與關稅稅率。

彭博也分析，民主黨奪下國會掌控權後，川普仍能以行政權推行貿易政策，並且繼續拋出貿易威脅。雖然民主黨也能立法收回這些關稅權力，但若少了共和黨人的支持，川普的否決權仍是一道障礙。

不過，華府對陸貿易政策可能保持節制，因為北京握有稀土供應鏈重大籌碼，但會轉向擴大鎖定第三國產品中國大陸製造占比，以改革「原產地」標準，強化製造業回流與友岸外包的趨勢。

風險在於，美方打擊洗產地，可能反而會讓外國企業放慢從中國大陸出走的速度，因為相較於其他經濟體，中國大陸仍有龐大的規模優勢，且即便到第三地生產，也未必就不會成為川普新課徵關稅的目標。

此外，隨著川普成為「跛腳鴨」總統，各國未必會繼續打不還手，一些國家可能覺得，槓上川普能帶來政治好處，尤其是反美情緒較高的國家。

至於外交方面，外國官員認為，川普權力雖然減弱，但仍可能在剩餘任期引發更大混亂。法國財長勒克努說：「川普仍掌控國際事務，大家都知道這位美國總統多麼難以預測」。美國盟友警告，國會在外交領域的影響力有限，川普仍能在外交事務做出意外之舉。

美國期中選舉

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