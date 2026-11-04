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美期中選舉掀藍色浪潮！憤怒選民揭開川普時代落幕 紐時分析背後原因

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
俄亥俄州哥倫布市街頭的一個反川普廣告。法新社
俄亥俄州哥倫布市街頭的一個反川普廣告。法新社

紐約時報4日分析，民主黨在3日國會選舉中掀起的藍色浪潮，成為對美國總統川普的尖銳否定。

報導說，高油價、曠日持久的伊朗衝突，以及川普和其圈內成員的牟利行為，讓選民沮喪。這些選民先前曾寄望承諾改變的川普，如今不是放棄共和黨，就是乾脆不投票。

眾議院選區經過不公平的畫分後，民主黨能奪取的席次遠少於以往。但民主黨的優勢顯示，雖然川普仍有兩年任期，也還能有效行使權力，美國民眾卻正發出川普時代即將終結的訊號。

曾任職柯林頓政府的索斯尼克（Doug Sosnik）說，「這基本是對川普與共和黨過去兩年作為的否定。我認為從明天起，我們將進入一個過渡階段，且持續兩年，而這階段也會比過去兩年更動盪」。

雖然川普將慘敗歸咎他沒有參選，但許多共和黨人卻對此說嗤之以鼻，畢竟競選顯然以川普為重心。是他決定發動伊朗戰爭，撼動了能源市場造成油價飆升，是他選擇候選人、議題、戰略及資訊。

雖然川普主義可能正衰頹，他仍有兩年任期，也會竭力保持主導地位。盟友也警告，不要以為川普失勢了。主張保守經濟政策的組織「增長俱樂部」主席麥金塔許說，「川普的批評者以前就寫過他的政治訃聞，每次都錯了」。

人們可能認為美國選民出現根本性轉變；但紐時認為，歷史大量例子證明這種勢頭沒有持續太久。洛杉磯加州大學教授瓦夫雷克說，這次選舉最重要的因素是汽油價格飆漲，這不代表美國政治發生深層質變，「不意味讓美國再次偉大運動（MAGA）正在瓦解」。

美國期中選舉 川普 民主黨 共和黨

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