中美關係受影響？美國期中選舉變天 陸學者：台灣議題民主黨將牽制川普

美國期中選舉揭曉，民主黨拿下參眾兩院主導權。中國學者吳心伯今天表示，這對中美關係會有一定影響，民主黨未來在台灣等具體議題上會牽制美國總統川普，但兩國以競爭為主的基本態勢不會改變。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，這次選舉後影響的主要還是美國的內政問題。在外交方面，當前美國政界主要關心伊朗戰爭，對中關係不是優先。

他認為，未來川普剩下的兩年任期內，國會的民主黨人在美中關係具體問題上會給川普施加壓力，譬如更重視中國人權問題、主張支持台灣，或是川普如果打算放寬中國對美投資的限制，民主黨可能會阻止。

吳心伯說，中美關係總體上競爭的一面還是比較明顯。川普今年以來更關心維持中美關係的穩定，不是示弱，而是認識到中國「手中有牌」，譬如稀土供應等。

他說，美國共和、民主兩黨都有共識，要維持對中關係總體穩定，不要發生軍事衝突，但側重的重點可能會不一樣。川普可能更重視商業利益，民主黨會講更多民主、人權的價值觀以及支持台灣。

至於即將在深圳登場的亞太經濟合作會議（APEC），吳心伯認為，本次的看點不在今年第3次中美元首會晤，而是可能的中美俄元首三邊會晤。

他說，因為川普和中國國家主席習近平一個多月前才在華府見面，現在的重點是要落實已經有共識的內容。這次外界關注的主要還是中美俄三邊會晤涉及國際和平穩定的問題，跟前面兩次「川習會」有所不同。