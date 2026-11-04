聽新聞
0:00 / 0:00

中美關係受影響？美國期中選舉變天 陸學者：台灣議題民主黨將牽制川普

中央社／ 北京4日電
美國期中選舉揭曉，民主黨拿下參眾兩院主導權。歐新社
美國期中選舉揭曉，民主黨拿下參眾兩院主導權。歐新社

美國期中選舉揭曉，民主黨拿下參眾兩院主導權。中國學者吳心伯今天表示，這對中美關係會有一定影響，民主黨未來在台灣等具體議題上會牽制美國總統川普，但兩國以競爭為主的基本態勢不會改變。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，這次選舉後影響的主要還是美國的內政問題。在外交方面，當前美國政界主要關心伊朗戰爭，對中關係不是優先。

他認為，未來川普剩下的兩年任期內，國會的民主黨人在美中關係具體問題上會給川普施加壓力，譬如更重視中國人權問題、主張支持台灣，或是川普如果打算放寬中國對美投資的限制，民主黨可能會阻止。

吳心伯說，中美關係總體上競爭的一面還是比較明顯。川普今年以來更關心維持中美關係的穩定，不是示弱，而是認識到中國「手中有牌」，譬如稀土供應等。

他說，美國共和、民主兩黨都有共識，要維持對中關係總體穩定，不要發生軍事衝突，但側重的重點可能會不一樣。川普可能更重視商業利益，民主黨會講更多民主、人權的價值觀以及支持台灣。

至於即將在深圳登場的亞太經濟合作會議（APEC），吳心伯認為，本次的看點不在今年第3次中美元首會晤，而是可能的中美俄元首三邊會晤。

他說，因為川普和中國國家主席習近平一個多月前才在華府見面，現在的重點是要落實已經有共識的內容。這次外界關注的主要還是中美俄三邊會晤涉及國際和平穩定的問題，跟前面兩次「川習會」有所不同。

美國期中選舉 川普 中美關係 民主黨 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普期中敗選對台灣有利？陸專家：美國會或施壓加速對台軍售

【即時短評】「川建國」敗了 大陸有「贏麻」嗎？

美國期中選舉變天！民主黨「藍潮」重掌國會 全球政界回應一次看

川普會更無顧忌？川普期中選舉受挫 給貿易夥伴抗衡空間

相關新聞

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

共和黨果如預料輸了美國期中選舉，評論者大多認定是選民對經濟現況不滿使然。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，不只是經濟問題。

民主黨歷史性大勝！美國期中選舉創多個紀錄 重要數字一次看

美國昨天舉行期中選舉，民主黨除強勢重掌國會，還贏得全美多州州長選舉，顯示選民強烈否定共和黨籍總統川普的政治議程。以下是法...

北京遭殃？期中選舉重挫共和黨 專家：川普找出氣筒「摩擦遲早爆發」

針對3日美國期中選舉，南華早報分析，若總統川普步入跛腳期，較不受其牽制的議員可能推動更多反中法案。專家則說川普可能會找替罪羔羊，但北京握有稀土礦產，川普的矛頭可能指向別處。

從特斯拉到Google…民主黨掌控國會後 調查矛頭恐指向這些上市公司

民主黨在美國期中選舉大勝，奪得國會參、眾兩院掌控權，預料將啟動一連串調查，一些美國上市公司料將成為調查目標，可能對相關股價不利。

美國期中選舉變天！民主黨「藍潮」重掌國會 全球政界回應一次看

美國昨天舉行期中選舉，民主黨強勢重新掌握國會參眾兩院主導權。這項結果可能對全球貿易、安全及能源價格產生重大影響，包括台灣...

德州30年首度變天 為何說是打臉川普、馬斯克、共和黨？

民主黨30多年來不斷嘗試，幾度失之交臂，終於在這次的期中大選，一舉讓德州變天，從深紅翻藍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。