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海軍中將昔遭赫格塞斯撤職 有望翻轉共和黨南卡聯邦眾院席次

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
民主黨候選人、去年遭戰爭部長赫格塞斯撤職的前美國海軍中將拉科爾，預計在共和黨票倉南卡羅來納州擊敗共和黨對手霍尼卡特，贏得聯邦眾議院席次。 法新社
民主黨候選人、去年遭戰爭部長赫格塞斯撤職的前美國海軍中將拉科爾，預計在共和黨票倉南卡羅來納州擊敗共和黨對手霍尼卡特，贏得聯邦眾議院席次。 法新社

根據美國選情預測網站決策台總部（DDHQ），民主黨候選人、去年遭戰爭部長赫格塞斯撤職的前美國海軍中將拉科爾，預計在共和黨票倉南卡羅來納州擊敗共和黨對手霍尼卡特，贏得聯邦眾議院席次。

「國會山莊報」（The Hill）報導，截至今天凌晨，拉科爾（Nancy Lacore）得票率略低於50%，霍尼卡特（Jenny Costa Honeycutt）則超過48%，兩人差距相當接近。

南卡州地方電視台指出，儘管選舉結果尚有不確定性，拉科爾仍展現自信，已於昨天晚間發表勝選演說。

由於拉科爾的募款金額超越南卡州查爾斯頓郡議會（Charleston County Council）議員霍尼卡特，美國無黨派選情分析網站「庫克政治報告」（The CookPolitical Report）將南卡州第1選區的情勢評估從「傾向共和黨」調為「勢均力敵」。

拉科爾在競選期間批評赫格塞斯（Pete Hegseth）管理五角大廈的方式，並將他描繪成美伊戰爭的代表人物，這場戰爭日益不受美國民眾歡迎；她的說法引起選民共鳴。

美國總統川普（Donald Trump）兩年前在這個選區曾以13個百分點的差距勝出。

拉科爾在美國海軍服役30多年，從直升機飛行員開始逐步晉升，最終擔任海軍後備隊（Navy Reserve）司令，掌管逾6萬名官兵。

她曾兩度奉派執行海外任務，並運用自身國防資歷，爭取對赫格塞斯管理戰爭部方式抱持疑慮的選民認同。

美國期中選舉 共和黨 海軍 民主黨

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