美國期中選舉變天！民主黨「藍潮」重掌國會 全球政界回應一次看

美國昨天舉行期中選舉，民主黨強勢重新掌握國會參眾兩院主導權。這項結果可能對全球貿易、安全及能源價格產生重大影響，包括台灣等全世界政府與政界人士紛紛做出回應。

以下是截至目前為止的反應彙整：

●台灣外交部

外交部發表聲明，持續密切關注美國期中選舉動態。台灣對美工作一向採取不分黨派、廣結善緣且積極交往原則，長期以來也獲得美國國會跨黨派及行政部門的一致支持。

在此一基礎上，外交部將持續深化與美國在安全、經貿、科技及教育等各領域的全方位合作，確保美國國會及地方政府對台美關係及雙方共同關切議題的重視及支持。」

●日本內閣官房長官木原稔

木原稔在例行記者會表示，無論這次選舉結果如何，日美同盟都是日本外交與安全政策的基石。

他說，在國際局勢動盪、不確定性日益升高之際，強健的日美同盟對於最大程度維護日本國家利益，以及國際社會的和平穩定，都是不可或缺的。

●中國外交部

中國外交部發言人毛寧被問及如何看待這場選舉時表示，期中選舉是美國內政，中方願與美方落實好兩國元首重要共識，構建中美建設性戰略穩定關係。

●伊朗最高領袖穆吉塔巴

穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）表示，任何期待美國政策轉向的人都「大錯特錯」。

穆吉塔巴在官網發布書面聲明指出：「那些仍抱持一絲希望，認為霸權體制的行為可能隨政黨或派系更迭而改變，或以為對美國讓步就能使其放棄敵視伊朗人民的人，都大錯特錯。」

●西班牙總理桑傑士

桑傑士（Pedro Sanchez）在社群平台X發文指出：「昨天，美國人民投票反對那些只會讓人民更貧困的政策，反對仇恨、性別歧視，並且反對對於氣候變遷的否認，以及菁英階層的特權。」

「這已在巴西發生，剛剛也在美國發生，很快也會在西班牙發生。」

●挪威總理斯托爾

斯托爾（Jonas Gahr Stoere）向路透社表示：「這是一個強烈的政治訊號，顯示美國選民正在轉向。」

「相較於（川普）總統及其政府所秉持的立場，如今美國政壇出現一些與我們更為接近的聲音，例如在氣候與環境、外交政策及發展援助政策方面。」

●捷克總理巴比斯

巴比斯（Andrej Babis）表示，他認為結果符合預期，民主黨當然取得重大勝利，共和黨就連大本營德州也失守了，民主黨還在某些地方拿下睽違數十年的席位。

在他看來，這意味著直到川普總統任期結束，政治運作都將圍繞著彈劾與否決打轉，陷入某種程度的癱瘓。「另一方面，川普總統幾乎肯定仍會繼續我行我素。」

巴比斯說，希望川普最終能回頭履行承諾，結束烏克蘭戰爭，並解決荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的衝突。

●南非總統拉瑪佛沙

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）告訴記者，選舉結果將「開啟國際關係的新時代」。

「我們看到民主黨已掌控參眾兩院，美國人民已表達心聲。」

●歐洲議會副議長沙爾德莫瑟

沙爾德莫瑟（Christel Schaldemose）在X發文：「不是因為現在一切都變得更好，而是因為這可能有利於援助烏克蘭、綠色轉型，以及與世界其他地區的關係。」

「但歐盟必須繼續走向更強大、自立自強的道路。這點沒有討論餘地。」

●俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫

國營俄羅斯新聞社引述雷雅布可夫（SergeiRyabkov）表示：「讓我們等待最終結果。民主黨領導階層對俄羅斯關係的態度極為負面，這並不是什麼新鮮事。」

「我們在烏克蘭問題上的原則、一貫立場，以及整體外交政策，都不以短期考量為依據，自然也不取決於其他國家政治風向的變化。我們將繼續依照俄羅斯聯邦總統的指示開展工作。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說：「川普總統仍在任內。我們衷心希望他繼續推動和平。目前已有一些基礎，下一輪三方會談很快就將舉行。這些包括成功的和平斡旋與人道倡議。我們希望這一切都能持續下去。歸根究柢，這是美國內政。」

●科技業億萬富豪馬斯克

馬斯克（Elon Musk）拿共和黨落敗一事開玩笑，他在X發文說：「看來，我那些用來干預選舉的太空雷射，這次沒有奏效。」他在文末附上一個聳肩表情符號。