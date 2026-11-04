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民主黨掌控美國國會後 調查矛頭可能指向這些上市公司

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
民主黨在美國期中選舉贏得國會參、眾兩院掌控權，未來料將啟動一連串調查，共和黨大金主特斯拉執行長馬斯克可能引來關切的眼神。路透
民主黨在美國期中選舉贏得國會參、眾兩院掌控權，未來料將啟動一連串調查，共和黨大金主特斯拉執行長馬斯克可能引來關切的眼神。路透

民主黨在美國期中選舉大勝，奪得國會參、眾兩院掌控權，預料將啟動一連串調查，一些美國上市公司料將成為調查目標，可能對相關股價不利。

MarketWatch報導，曾與川普政府敲定藥價協議的製藥公司，未來可能備受關切。

獲川普政府入股的公司，像是半導體大廠英特爾（Intel），也可能被新一波調查鎖定。

川普改建白宮舞廳備受爭議，捐款贊助這項工程的企業也可能遭調查，亞馬遜、蘋果和Meta Platforms都在名單上。

AI監管是民主黨關切的議題之一，國會相關委員會可能啟動新調查，目標對準投入AI技術研發的公司，包括Google。

如果伊朗戰爭一直打下去，燃料價格久久居高不下，那麼石油公司也成為調查箭靶的可能性隨之大增。

最明顯的調查目標，是川普財力最雄厚、知名度最高的商界盟友——火箭公司SpaceX和電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。

追蹤競選財務和遊說數據的非營利組織OpenSecrets的數據顯示，2026年期中選舉十大個人捐款者合計捐出10.8億美元，排名第一的馬斯克就捐了4.454億美元，幾乎占其中半數。

馬斯克向來不諱言出錢力挺共和黨候選人，本周更在社群媒體上發文說，他「最大的顧慮」是民主黨2028年贏得聯邦眾議院、參議院和總統選舉，導致非法居留者人人取得美國公民身分，協助民主黨鞏固永久多數黨地位。

美國期中選舉

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