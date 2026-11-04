快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

北京遭殃？期中選舉重挫共和黨 專家：川普找出氣筒「摩擦遲早爆發」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）夫婦在美國總統川普（右）陪同下，於9月25日拜訪美國國家檔案館。法新社
中國大陸國家主席習近平（左）夫婦在美國總統川普（右）陪同下，於9月25日拜訪美國國家檔案館。法新社

針對3日美國期中選舉，南華早報分析，若總統川普步入跛腳期，較不受其牽制的議員可能推動更多反中法案。專家則說川普可能會找替罪羔羊，但北京握有稀土礦產，川普的矛頭可能指向別處。

報導說，過去一年川普對大陸立場遠比國會與內閣中許多人溫和，北京樂見這樣轉變。但隨著川普影響力下滑，不再受制的國會可能開始反擊，對北京言詞也會更強硬。

川普與中國大陸國家主席習近平去年10月在南韓釜山會晤後，美中關係趨於穩定；但川普向來說翻臉就翻臉，北京仍可能成為攻擊目標。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，「大家都相當確定選舉結果會讓川普在很多事情上心情變差，他可能找替罪羔羊。他會不會怪中國沒給他更大的外交勝利以扭轉期中選情，這很難說」。

歐亞集團資深分析師傑瑞米．陳（Jeremy Chan）則認為，北京握有稀土牌，川普不會挑起這場衝突，「更大的風險在2027年，屆時習近平專注在中共廿一大，兩人親自會面的機會變少」。

他說，中方人士私下透露，雙方摩擦遲早會爆發，「對台軍售不可能無限期延後，除非有辦法舒緩雙方壓力，否則光憑慣性就可能讓情勢惡化」。

分析人士說，隨著川普對行政、立法、司法三權的掌控減弱，他可能更聚焦幾乎不受限制的行政命令與外交政策。各國可預期這位奉行美國優先的總統會帶來更多動盪。

不過，分析人士也說，這位以交易為導向、很少認錯或主動讓步的領導人，可能做出更多的戰略撤退，即使他不承認。

白宮10月30日深夜悄悄放寬在緬因州極不受歡迎的加拿大商品關稅，因為該州共和黨參議員柯林斯陷入苦戰，柯林斯最後落敗。顧問公司 China Moon Strategies 負責人穆恩說，「川普一直說關稅是外國人在付，但這次共和黨人幾乎等於默認，關稅非但沒讓美國再次偉大，反而傷害地方經濟」。

他說，川普沒有承認關稅政策失敗，「我不認為他會公開改變理念，但這會像一面牆開始崩塌，這只是第一塊磚」。

美國期中選舉 川普 北京 中共 國會 習近平 美中關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天將改變外交？可能加速對台軍售

川普期中敗選對台灣有利？陸專家：美國會或施壓加速對台軍售

美期中選舉／川普說話了！社群怒曬否決大紅帽 敗選歸咎他沒出現選票

美國期中選舉觀測／期中選舉關鍵看川普 六大問題左右兩黨國會命運

相關新聞

川普為何慘遭修理？共和黨策略師1句話點出原因 4分之3選民感到憤怒

美國總統川普央求選民，假裝選票上印的是他的名字。結果，美國選民果真照辦，把這次期中選舉當作對川普2.0政策的公民投票，並且用選票狠狠修理他，讓民主黨大獲全勝、全面掌控美國國會。

數億美元打水漂！美億萬富豪期中選舉慘敗 馬斯克等人金錢攻勢失靈

美國政壇一些最富有的人士，在本屆美國期中選舉投入大筆資金，親身參選或是砸大錢支持某些候選人，但結果幾乎全面潰敗，堪稱美國歷史上金錢勢力在政治領域遭遇的最大挫敗，也凸顯金錢並非萬能，選民的意志終究不是富豪砸錢就能完全左右。

整頓白宮？相識逾20年親信建議柯林頓模式 稱川普「不是會反省的人」

共和黨在期中選舉失利，美國總統川普的一名友人兼支持者3日告訴英國廣播公司（BBC），川普「可能需要整頓白宮，挑選一些能為他釐清方向的顧問」。

民主黨大獲全勝！美國期中選舉國會變天 結果迅速揭曉不需要等數天

美國期中選舉的勝負關鍵非常明確，即國會將由哪個政黨掌控。與近幾次選舉不同，這次答案很快就揭曉：民主黨在參眾兩院大獲全勝，...

【即時短評】「川建國」敗了 大陸有「贏麻」嗎？

美國期中選舉，川普大敗的結果，在諸多媒體預期之中。2017年川普開啟第一任期，大陸輿論預期其將攪亂美國政壇、中國有加緊建設的機會，故給予其「川建國」一「愛稱」，而後歷經美中貿易戰、拜登上任，美國政治變化可能是中國崛起的機會，在本次川普大敗時同樣可見類似輿論，但比起曾一面倒的「川建國」之音，明顯更理性看待。

川普會更無顧忌？川普期中選舉受挫 給貿易夥伴抗衡空間

生活成本攀升引發反彈，美國選民在期中選舉中將矛頭指向總統川普所屬共和黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。