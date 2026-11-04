川普會更無顧忌？川普期中選舉受挫 給貿易夥伴抗衡空間

生活成本攀升引發反彈，美國選民在期中選舉中將矛頭指向總統川普所屬共和黨，這可能激勵各國起而抗衡推高美國消費者物價的川普強硬貿易政策。

路透社報導，民主黨拿下參眾兩院多數席次，選民用選票對川普政策表達強烈不滿，尤其是被認為導致通膨居高不下的關稅和伊朗戰爭相關政策。

政治分析人士和經濟學家表示，這可能讓各國更有理由拖延他們為避免被加徵關稅而作出的投資承諾，並且讓經濟對手中國在持續進行的貿易談判中占上風。

川普下一場重大國際行程是本月稍晚出訪亞洲，預定在菲律賓和東南亞國家領袖會面，之後前往中國深圳參加亞太經濟合作會議（APEC）。

●日韓履行投資承諾壓力減輕？

美國在亞洲最緊密盟友日本和韓國去年與川普達成協議，分別承諾對美投資5500億美元、3500億美元。

首爾西江大學經濟學教授許允表示：「民主黨似乎認為，這些投資承諾是強加給盟友的。」他並說，各國如今可能感到履行這些承諾的壓力減輕。

但也有人提醒，川普在國內受到批評，可能轉而在國外對盟友施加更大壓力，催促它們落實投資承諾，以證明自己政策奏效。

東京上智大學美國政治學教授前嶋和弘表示：「關稅問題還沒結束。如果日本反應遲緩，可能會再次遭到要求加徵關稅。」

川普認為一些國家未履行為避免遭課關稅而作出的投資承諾，韓國已經成為他宣洩怒火的主要對象。韓國政府最近反駁川普說法，否認已經同意出資參與阿拉斯加液化天然氣計畫（Alaska LNG Project）。

儘管川普仍可運用行政權力主導關稅政策，韓國國立外交院國際關係教授潘吉洙（Ban Kil-joo，音譯）表示，美國國會對這類計畫的審查可能讓韓國「有更多寶貴時間」加以檢視評估。

●川普會收斂還是更無顧忌？

分析人士表示，對印度等仍在與美國協商貿易協議的國家而言，期中選舉結果可能促使他們採取觀望態度。

印度貿易部長本月稍早表示，印美貿易協議第一階段的起草工作已經進入最後階段，但重申唯有確保印度相較於其他出口競爭對手享有優勢，才會繼續予以推進。

新加坡華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.）亞洲宏觀經濟研究主管謝棟銘表示，期中選舉過後，白宮可能面臨必須避免重啟貿易戰而進一步推高美國消費者生活成本的更大壓力。

不過也有人提醒，不宜期待川普會變得更有彈性。

印度前外交官、智庫蓋特威機構（Gateway House）研究員巴提亞（Rajiv Bhatia）表示：「印度等國仍應保持謹慎。民主黨勝選，不見得會讓川普對任何國家變得更好商量。」

●對中國協商難不受牽制

分析人士表示，中國與美國達成的脆弱貿易休戰將於明年1月到期，北京將思考如何利用川普的政治劣勢強化自身在貿易談判中的籌碼。

澳洲柯利納經濟諮詢公司（Corinna EconomicAdvisory）經濟學家艾斯拉克（Saul Eslake）表示：「（中國國家主席）習近平會意識到，這次選舉結果已大幅削弱川普權威，無疑也會思考如何利用這一點。」

但也有人表示，川普陷入困境對北京而言未必是好消息。

法國外貿銀行（Natixis）首席經濟學家賈西亞-艾雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示：「民主黨不太可能讓川普在與北京達成協議時不受約束。」她說，民主黨先前已批評川普與習近平的高峰會在諸如人工智慧（AI）等關鍵議題上實質成果有限。

她指出，民主黨主導的國會更可能贊成收緊科技出口管制，並且加強審查AI和半導體供應鏈，讓川普更缺乏彈性，去做出會對這些高成長領域產生影響的讓步。