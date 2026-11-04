民主黨歷史性大勝！美國期中選舉創多個紀錄 重要數字一次看

美國昨天舉行期中選舉，民主黨除強勢重掌國會，還贏得全美多州州長選舉，顯示選民強烈否定共和黨籍總統川普的政治議程。以下是法新社整理這場歷史性選舉之夜的重要數字：

● 逾6170萬人提前投票創紀錄

儘管總投票人數尚未出爐，但美國佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab）資料顯示，美國人在投票日前就已投下超過6170萬張選票。

這個數字大幅刷新美國期中選舉提前投票紀錄，無疑對民主黨選情有利，因為相較於共和黨選民，民主黨支持者向來更常提前投票。

美國全國公共電台（NPR）報導，數據顯示，非裔美國人、年輕族群及其他通常支持民主黨候選人的族群，投票率都很高。

這波投票熱潮掀起一股「藍色（民主黨代表顏色）浪潮」，讓民主黨在多場關鍵選戰中告捷，並奪回國會參眾兩院控制權。

● 選舉總支出達119億美元創新高

根據追蹤政治獻金與競選資金獨立組織「公開秘密」（Open Secrets），2026年期中選舉總支出飆升至創紀錄的119億美元（約新台幣3913億元），大幅超越2022年的89億美元。

2026年選戰期間，候選人的募款金額及廣告支出都大幅增加，主要受到所謂「政治行動委員會」（PAC）的外部支出帶動。

這類外部支出由川普（Donald Trump）的億萬富豪盟友馬斯克（Elon Musk）領軍投入，讓共和黨獲得約3億6000萬美元的優勢。

不過，民主黨候選人展現出強大的募款能力。

OpenSecrets資料顯示，聯邦眾議院及參議院候選人從競選經費中支出空前的37億美元，其中民主黨支出比共和黨多出8億美元。

在德州，民主黨參議員候選人塔拉里格（JamesTalarico）募得高達1億4500萬美元，打破紀錄，金額是共和黨對手派克斯頓（Ken Paxton）募得2200萬美元的數倍。派克斯頓被迫仰賴外部團體提供資金來支應競選活動。

● 出現多個「數十年來頭一遭」

堪薩斯州上次選出民主黨籍聯邦參議員已是94年前的事，但昨晚民主黨候選人韓密爾頓（AdamHamilton）順利擊敗共和黨籍現任參議員馬歇爾（Roger Marshall）。

韓密爾頓是一個衛理公會大型教會的牧師，直到最近才將政黨登記從共和黨改為民主黨。他成為1932年以來，首位在堪薩斯這個以鄉村為主、政治立場保守的州贏得參議員選舉的民主黨人。

德州也是數十年來首度轉為支持民主黨，塔拉里格翻轉席次成功，讓民主黨自1988年以來首次拿下這個「孤星州」的參議院席次，而1988年正是塔拉里格出生的前一年。

南卡羅來納州同樣打破歷史紀錄，民主黨候選人安德魯斯（Annie Andrews）擊敗參議員達琳．葛蘭姆（Darline Graham）。達琳今年稍早才獲任命接替已故兄長葛蘭姆（Lindsey Graham）的參議員席次。

南卡上次選出民主黨籍參議員已是1998年的事。

● 72%年輕選民、62%拉美裔選民票投民主黨

出口民調顯示，年輕男性及拉美裔選民這兩個對川普至關重要的群體，大幅轉向，不再支持這位總統及共和黨。

拉美裔選民在2024年總統大選中對川普勝選有所助益。根據皮尤研究中心（Pew Research Center），2024年總統大選中，民主黨候選人賀錦麗（KamalaHarris）獲得51%拉美裔選票，僅微幅領先川普的48%。

但最近幾週，多名拉美裔選民表達對川普的不滿，稱自己感覺被背叛了。

這種情緒亦反映在國家廣播公司新聞網（NBCNews）昨天的出口民調中，拉美裔選民有62%支持民主黨候選人，僅35%支持共和黨候選人。

年輕選民對川普的支持也消退。NBC News出口民調顯示，18至29歲男女選民有72%投給民主黨候選人，僅25%票投共和黨，而2024年年輕族群對賀錦麗與川普的支持度相去不遠。