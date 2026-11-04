美期中選舉創多項歷史紀錄 首見出櫃男同志與穆斯林參議員

美國期中選舉今天迎來歷史性突破浪潮，開票結果一舉催生全美首位非裔女州長、美國原住民女州長與女參議員，以及首位公開出櫃的男性聯邦參議員與首位穆斯林聯邦參議員等，展現近年最多元的選戰結果。

美聯社報導，這次期中選舉的民主、共和兩黨候選人，堪稱近年來最多元的一屆，勝選者多為民主黨人，但共和黨也有新突破；儘管部分候選人刻意避免過度著墨於自身種族、性別、宗教或性傾向所帶來的歷史意義，但部分選民權益倡議團體仍樂見選民代表性日益擴大。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨民主黨重掌多數，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）可望出任下一任聯邦眾議院議長，締造歷史成為美國首位非裔眾院議長。

推動公民參與及民主平權的倡議聯盟「州之聲」（State Voices）總裁暨執行長安德森－利德（AlexisAnderson-Reed）透過電子郵件表示：「這些首開先例的突破，顯示我們的國家正在改變。」

她指出：「多年來，有色人種與LGBTQ+社群持續組織動員、挨家挨戶拜票、與選民溝通對話，並全力承擔守護我們民主體制的艱辛工作，這些勝利正是歸功於他們的努力。」

以下整理這次選舉中締造歷史的關鍵選戰。

● 全美首位原住民女州長

民主黨的哈蘭德（Deb Haaland）出身拉古納普韋布羅族（Laguna Pueblo）部落，她在這次選舉中擊敗共和黨籍前市長赫爾（Gregg Hull），當選新墨西哥州州長，寫下美國史上首位原住民女州長紀錄。

哈蘭德在慶祝勝選的活動上對欣喜若狂的支持者說：「今晚，在我國建國250週年之際，我站在各位面前，成為美國史上第一位當選州長的原住民女性。」

哈蘭德2018年成為首批當選國會議員的2名原住民女性之一，隨後出任美國前總統拜登（Joe Biden）政府的內政部長，成為美國首位原住民內閣部長。

● 首位原住民女性聯邦參議員

明尼蘇達州副州長佛蘭納根（Peggy Flanagan）成為美國首位原住民女性聯邦參議員，是民主黨奪回參議院主導權的一大助力。身為奧吉布瓦族白土部落（White Earth Band of Ojibwe）成員的佛蘭納根，擊敗曾任職業美式足球聯盟（NFL）場邊記者的共和黨對手塔福亞（Michele Tafoya）。

身為尤皮克族（Yup’ik）的民主黨人佩爾托拉（Mary Peltola），也有機會成為首位阿拉斯加原住民（Alaska Native）聯邦參議員；她在這次選戰中，挑戰共和黨籍現任參議員蘇利文（Dan Sullivan），選票目前仍在計票當中。

● 首位非裔女州長

民主黨候選人波托斯（Keisha Lance Bottoms）今晚贏得喬治亞州州長選舉，終結美國250年來從未有非裔女性出任州長的歷史，同時也將成為喬治亞州首位有色人種州長；喬治亞州過去83任州長全是白人男性。

曾任亞特蘭大市長的波托斯，在這次選戰中擊敗共和黨對手、億萬富翁企業家傑克森（Rick Jackson）。

● 首位穆斯林聯邦參議員

民主黨進步派候選人塞德（Abdul El-Sayed）擊敗共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers），將成為首位出任美國聯邦參議員的穆斯林裔美國人。

出身密西根州、曾任流行病學專家的塞德，選戰期間屢遭美國總統川普等共和黨人抨擊，稱他並非美國人且支持恐怖主義；塞德和支持者則駁斥，批評這些攻擊充滿仇視伊斯蘭與種族歧視色彩，公然冒犯宗教自由。

● 首位公開出櫃的男同志聯邦參議員

民主黨聯邦眾議員巴帕斯（Chris Pappas）贏得新罕布什爾州聯邦參議員選舉，成為美國首位公開出櫃的男性聯邦參議員。他擊敗曾任參眾兩院議員的共和黨籍前聯邦參議員蘇努努（John E. Sununu）。

巴帕斯競選期間並未著墨這項新里程碑，他曾表示「我參選不是為了創造歷史」；不過，他也樂見自己的性傾向並未在選民之間引起太多討論。

● 非裔、女性從政版圖擴大

美國建國250年來，僅有3名民選的非裔州長，如今一夜之間又增加數人。

美國第3位、也是目前唯一的非裔州長、馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）贏得連任；共和黨的唐納茲（Byron Donalds）及民主黨籍克勞利（DavidCrowley），則分別當選佛羅里達州及威斯康辛州首位非裔州長。加上波頓斯在喬治亞州勝選，美國深南部（Deep South）將有兩個州首次由非裔領袖執政。

女性角逐各州和聯邦公職的人數也寫下歷史新高。根據羅格斯大學（Rutgers University）美國婦女政治中心（Center for American Women and Politics）統計，民主黨參選州長的女性比2022年增加，達到19人；共和黨則有7名女性角逐州長。

如同明尼蘇達州，田納西州也選出首位女性州長。共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）擊敗民主黨籍曼菲斯市議員葛林（Jerri Green）。

統計也顯示，包括現任議員在內，共有近300名女性角逐聯邦參眾兩院席次。

其中包括伊利諾州民主黨籍的史崔頓（JulianaStratton），她擊敗共和黨籍的崔西（Don Tracy）。現任副州長的史崔頓將接替即將退休的民主黨籍聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）。她與同屬民主黨、具有泰國血統的聯邦參議員達克沃斯（TammyDuckworth），將使伊利諾州成為全美首個由兩名有色人種女性擔任聯邦參議員的州。史崔頓勝選也意味著，聯邦參議院將有3名非裔女性參議員。