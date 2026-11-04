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民主黨大獲全勝！美國期中選舉國會變天 結果迅速揭曉不需要等數天

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
這次選舉全面改選眾議院435席、參議院100席中的35席。 法新社
這次選舉全面改選眾議院435席、參議院100席中的35席。 法新社

美國期中選舉的勝負關鍵非常明確，即國會將由哪個政黨掌控。與近幾次選舉不同，這次答案很快就揭曉：民主黨在參眾兩院大獲全勝，迎來民主黨主導國會的時代。

這次選舉全面改選眾議院435席、參議院100席中的35席。美聯社報導，眾議院控制權取決於哪個政黨率先拿下218席，而民主黨在今天凌晨跨過這道門檻。

民主黨已經於昨天深夜奪回參議院控制權。

這次結果出爐的速度遠快於2022年上一次期中選舉。當時，美聯社直到投票日過後4天才判定參議院由哪個政黨掌控；眾議院的結果則在投票日過後8天才確定。

2024年總統大選期間，兩院控制權揭曉的時間差距更大。參議院控制權在投票日隔天就確定，眾議院則又過了8天才揭曉。

有些州向來需要數天才能完成所有選票計票作業。全美人口最多的加州曾有數千張郵寄選票在投票日當天才送達。2022年，加州有一半選票是在投票日之後才完成計票。

有些其他州採用排序選擇投票制。候選人若在第一輪計票取得超過50%選票即可勝出；若無人達到這個門檻，計票就不會結束，而是將選民填寫的「第一選擇」得票最少的候選人淘汰，再將其選票重新分配給選民填寫的「第2選擇」。這個程序可能大幅延後結果出爐時間。

美國期中選舉 國會 眾議院 民主黨 共和黨

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