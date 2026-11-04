美期中選舉台裔劉雲平、孟昭文連任成功 潘君達將成新科眾議員

美國期中選舉，川普大敗的結果，在諸多媒體預期之中。2017年川普開啟第一任期，大陸輿論預期其將攪亂美國政壇、中國有加緊建設的機會，故給予其「川建國」一「愛稱」，而後歷經美中貿易戰、拜登上任，美國政治變化可能是中國崛起的機會，在本次川普大敗時同樣可見類似輿論，但比起曾一面倒的「川建國」之音，明顯更理性看待。

2026-11-04 17:47