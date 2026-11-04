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美期中選舉台裔劉雲平、孟昭文連任成功 潘君達將成新科眾議員
美國期中選舉結果陸續揭曉，根據美聯社公布的結果，台裔現任聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）、孟昭文（Grace Meng）均連任成功，潘君達（Richard Pan）首度當選聯邦眾議員。
根據美聯社，在計票作業完成53%後，民主黨籍的劉雲平得票率逾7成，成功連任加州第36選區聯邦眾議員。
台灣出生、美國長大的劉雲平今年57歲，自2014年首次當選後擔任聯邦眾議員至今，現為眾議院民主黨黨團副主席。
同為民主黨籍的孟昭文亦順利連任紐約州第6選區聯邦眾議員，在開完87%選票後，孟昭文得票率接近7成。
孟昭文現年51歲，雙親來自台灣。她跟隨父親孟廣瑞腳步從政，2008年當選紐約州眾議員，2012年競選聯邦眾議員成功，以全美首位台裔女性聯邦眾議員身分進入國會。
另外，根據美聯社，在開完48%選票後，台裔民主黨籍候選人潘君達當選加州第6選區聯邦眾議員，得票率逾57%。
今年61歲的潘君達出生於美國，父母來自台灣。他曾擔任加州州參、眾議員等職務，也是一名兒科醫師。
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