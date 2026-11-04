【即時短評】「川建國」敗了 大陸有「贏麻」嗎？

美國期中選舉，川普大敗的結果，在諸多媒體預期之中。2017年川普開啟第一任期，大陸輿論預期其將攪亂美國政壇、中國有加緊建設的機會，故給予其「川建國」一「愛稱」，而後歷經美中貿易戰、拜登上任，美國政治變化可能是中國崛起的機會，在本次川普大敗時同樣可見類似輿論，但比起曾一面倒的「川建國」之音，明顯更理性看待。

2020年，大陸知名媒體人胡錫進曾公開喊話川普「中國網民希望你連任」；2024年大陸學者王文也曾提出「讓川普2.0成為川建國2.0」之說。部分學者的聲音固然不代表主流輿論，但這類「看熱鬧不嫌事大」的情況，確實在大陸社交平台一度盛行。

從目前大陸社群平台的反應來看，並未出現如昔日般廣泛「美國將亂」之類的狂歡。陸媒澎湃新聞在美國期中選舉結果揭曉前刊登大陸學者陳東曉的訪談，再次提及美中構建「建設性戰略穩定關係」的重要性，中美對彼此合作的重要性都有一定認知，這樣的框架有可能超越美國選舉和政治周期；同時陳東曉提及，「需要注意的是，在涉台軍售等局部議題上，國會對川普此前延遲軍售一直存有不滿，選舉後國會兩黨可能會在推動對台軍購方面施加更大的現實壓力。」

今天在中國外交部記者會上，有大陸記者提問「是否認為這場選舉為中國帶來機遇」，中國外交部是這樣回答的：加強溝通、妥處分歧、拓展合作，「構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。」也就是說，不論美國政局如何變化，力求中美關係穩定是重中之重。

可以再參考近年的大陸民調。北京清華大學連續數年發布「中國人的國際安全觀」調查報告，2023年時調查顯示，近五成的民意相信中美關係未來會改善，超過七成的民意認為「國際勢力介入台海」是中國面臨的較高國際威脅，比例幾乎等同於認為「中美對抗、衝突」的威脅；去年川普第二任期開始，調查報告顯示，中美博弈和台海局勢，仍是民眾最關注的安全威脅，超過半數受訪者預期美國未來十年影響力繼續下降，但美國仍是全球影響力最強的國家。

今年美國卡特中心與艾默里大學發布的「中國脈動」民調顯示，七成二的大陸民意認為美國是主要國安威脅，七成三的支持中美加強經貿合作，六成八支持中美科技合作。對美國的政治不信任，與理性認知到中美合作的重要性都普遍存在。

從昔日大陸輿論對「川建國」、「拜振華」（認為拜登振興中華）的戲謔，到近年民調展現大陸對中美關係競爭且合作的認知。整體來說，大陸對美國政治變化，固然有「看你繼續折騰」的心態，但也客觀意識到美國政治與台海局勢連動密切，涉及大陸核心利益，而非單純的「歡慶川建國」這種「大陸贏麻」敘事。

川普的敗或美國政局的「亂」，並不代表大陸全然得利；美國未來在全球的影響力下降，但其仍是國力第一的強國，這樣的理性有利於中美關係。「川建國」大敗，但在大陸眼中，維持中美關係的穩定無疑比「哪個黨贏」更受重視。