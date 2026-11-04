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美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

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整頓白宮？相識逾20年親信建議柯林頓模式 稱川普「不是會反省的人」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂倒影池發表演說，場外抗議者舉牌抗議伊朗衝突。法新社
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂倒影池發表演說，場外抗議者舉牌抗議伊朗衝突。法新社

共和黨在期中選舉失利，美國總統川普的一名友人兼支持者3日告訴英國廣播公司（BBC），川普「可能需要整頓白宮，挑選一些能為他釐清方向的顧問」。

川普親信、保守派媒體Newsmax Media創辦人拉迪（Christopher Ruddy）說，川普「不是一個會反省的人」，「他的變速箱僅有兩個檔：快與更快，我認為他會繼續以行政命令推動政策，接下來會有很多場仗要打」。

與川普相識逾20年的拉迪建議川普，「採用柯林頓模式，與民主黨合作，制定能讓事情推進的政策與計畫」。但他也補充，這得「雙方都有意願才行」。

自2011年起就代表威斯康辛州，這次選舉無須改選的共和黨籍聯邦參議員強生（Ron Johnson）也在BBC節目上形容，對共和黨而言，這一夜「不好過，差得遠了」。

他說，伊朗戰爭導致燃料價格飆漲，持續「沉重地壓在民眾心頭」。

被問及川普是否該為共和黨敗選負責，強生說，期中選舉「向來都是對現任政府的公投」。不過，他也說共和黨面對的是主流媒體「自由派偏見」，並稱川普在管制邊境與通膨上做了好事。

但他也承認，川普傷害共和黨的勝算「大概是真的」，「川普確實叫選民把這次選舉當作他本人參選，選民顯然把他的話當真了，結果就是這樣」。

美國期中選舉 川普 BBC 共和黨 民主黨 白宮

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