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民主黨塞德宣布勝選 可望成美國首位穆斯林聯邦參議員
美國多家電視網今天凌晨預測，民主黨候選人塞德（Abdul El-Sayed）將在密西根州聯邦參議員選舉中擊敗共和黨對手羅傑斯，塞德也已自行宣布勝選，他可望成為美國首位當選聯邦參議員的穆斯林。
法新社報導，42歲的塞德在底特律競選總部向數百名支持者發表勝選演說，他表示：「密西根州，我們辦到了！」現場群眾尖叫歡呼、互相擁抱。
根據「紐約時報」（The New York Times），密西根州目前開票進度超過95%，塞德得票率為52%，領先共和黨前聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）約6個百分點。
塞德曾在選戰最後關頭遭遇突如其來的變數。民主黨聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）在黨內初選輸給塞德後，在選前最後一刻轉而表態支持羅傑斯。
這名前密西根州公共衛生官員以「全民醫療照護」（universal health care）等左派競選承諾凝聚選民，如今有望為民主黨贏得關鍵的聯邦參議院席次，接替即將退休的現任參議員皮特斯（Gary Peters）。
共和黨在選戰期間將民主黨人描繪為共產主義者，並把塞德貼上恐怖分子標籤，稱他將危害美國人民的安全。
塞德則承諾，他將協助手頭拮据的選民，幫他們在美國支離破碎、營利導向的醫療體系中取得所需照護。
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