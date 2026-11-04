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美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

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共和黨慘敗 對印度是一大利多？貿易壓力有望減輕但有新風險

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

印度官員審慎看待美國期中選舉結果，指出民主黨大勝，減輕了部分貿易壓力，但也讓雙邊的脆弱關係再添不確定性。

選舉結果意味川普政策將受到更多監督、開徵對等關稅的能力也會受到限制。不具名的印度官員說，這是重大發展，對印度等國家是一大利多。川普受創，將讓印度談判貿易協定時，擁有喘息空間；印度同意不利條款的壓力，也會減輕。

官員同時表示，儘管如此，川普9月簽署了俄國石油制裁法案，有權對俄國石油的大買家，開徵高達100%關稅；而且美國當前的貿易調查，也可能導致新關稅開徵。分析師說，選舉結果會對印度等有何種影響，目前還說不準。

與此同時，加拿大總理卡尼表示，美方在貿易談判的「要求變少」、「給予更多」。美加8月一度快締結貿易協定，但最後失敗告終，目前兩國再次就此展開談判。

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