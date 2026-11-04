銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

美國國會變天，民主黨在期中選舉大獲全勝，奪得參眾兩院控制權，這使得總統川普在第二任期頭兩年受惠於共和黨「完全執政」而大行其道的局面明年1月將被迫告終，這不僅意味著川普政府將面臨更嚴格的監督，包括移民政策、企業涉及貪腐以及川普家族商業交易可能面臨廣泛調查，而且川普若想推動法案立法，也須接受妥協。

2026-11-04 15:36