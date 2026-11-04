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美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

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銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克（左）10月8日獲美國總統川普（右）頒發美國國家科學獎章。路透社
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克（左）10月8日獲美國總統川普（右）頒發美國國家科學獎章。路透社

共和黨在這次期中選舉大敗，但投入巨資幫助共和黨的億萬富豪馬斯克卻不以為意，反而拿自己的破紀錄政治資助開玩笑。衛報估計，馬斯克投入4.45億美元支持共和黨候選人。

馬斯克在社群媒體X上發文說，「看來我那些介入選舉的太空雷射，這次沒發揮作用」。身為特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克，是這次選舉的最大金主，他投入選舉支持共和黨的金額遠超過任何支持民主黨的外部政治資金。

許多民主黨人誓言，取得國會控制權後將調查馬斯克及他所謂的「政府效率部」（DOGE）作為。政府效率部曾讓多個聯邦機構人力遭大幅掏空。

美國期中選舉 共和黨 馬斯克 SpaceX 特斯拉 太空 國會 介選

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