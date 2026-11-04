【重磅快評】川普失去兩院慘敗 美中俄峰會登場機率卻升高了

川普已確定輸掉了兩院，進入了早已被預見的跛鴨階段。但一位跛鴨的總統不代表就不再任事。他可能轉向更多的外交博弈，以為剩餘任期做出一點足供後人稱許、甚至於景仰的實績。

因此半個月後在深圳登場的ＡＰＥＣ峰會，川普不但依舊將按其所承諾地赴會，傳說中的美中俄三方峰會的登場機率，就算不會因這次崩盤似地敗選而升高，但也不會因此而削弱。

美國是總統制國家，總統擁有立法否決權，可以拒絕簽署國會通過的任何法案。一旦他動用了否決權，國會必須在兩院都取得超三分之二門檻的超高多數才能推翻總統的否決。就算他簽署了法案，也仍然可以陽奉陰違，只選擇執行部分自己認可的條款，而不必照單全收。

川普也已經做了預告，他說，他擁有最終的權力──它叫做「否決權」。他說，如有必要，他準備否決民主黨的立法，他將欣然接受「否決先生」這個綽號。這表明，川普不會選擇束手就擒，他會抗衡到底。

當內政上他勢將四處受到掣肘時，唯一的舞台就是外交場合。而深圳的ＡＰＥＣ峰會，就是他展示他仍然是這個星球上最重要的那位至尊人物，最近、層級最高、也最亮眼的劇場。

用這一角度看，他不單在這次ＡＰＥＣ，分別與中、俄領導人舉行雙邊峰會，而多日以來遲遲無法敲定的川習普三方峰會，更可能在川普急欲展露鋒芒的心理背景下，拍板接受若干原不欲接受的博弈條件。

譬如，上個月他說，他願意最快下個月與習近平和普亭舉行三方軍控會談，以討論核武及無核化問題，但這一議題是美國試圖限制中國核武發展的陽謀，習近平勢必不願就範。川普若想讓三方峰會如期上演，可能就得同意放棄這一議題。或者，在北京提出接受習近平上桌的對價條件上讓步。

可以想見，這場峰會一定是在期中選舉塵埃落定，所有內外籌碼都已明牌的情境底下，美中俄才可能真正展開先期談判作業。但這時離ＡＰＥＣ召開就只剩十五天的時間，最後這半個月的角力、切磋與拔河，將成為這場中美俄元首會晤能否實現的關鍵節點。

無論議題、議程或形式，三方都將短兵相接，並且開始藉輿論或其他形式製造壓力，抬高己方籌碼。而這裡頭的博弈，特別是短時間的交鋒能否快速趨近彼此立場，並形成一定共識，才是這場峰會能否舉行的真正關鍵，而與這場美國期中選舉勝負關係不大。

至於似乎並沒有急迫議題要談的北京，是否真有意願主辦並參與這場峰會呢？

中國人民大學重陽金融研究院院長王文上個月曾撰文並投書一家俄羅斯智庫所設的學術網站，該文即認為美中俄三方的二軌對話已獲致共識：如果大國陷入螺旋式惡性競爭，任何一方都無法獨善其身。他認為，這一認識為美中俄領導人會晤奠定了堅實的思想基礎。

他並主張，這場峰會可以建出一個「深圳國際體系」，並成為雅爾達八○年後的「新範式」。但這一新範式必須超越舊的雅爾達體系。舊的雅爾達的底層邏輯是零和博弈、結盟和領土劃分。而深圳三方峰會可以開闢出一個以「可控競爭、預防衝突、政策協調和相互尊重各國核心利益」的全新範式。

王文的主張並不代表官方，但仍能反映北京對舉行一場三方峰會的核心思維。若以預防外交的角度看，美中俄峰會確可以為王文所認為全球秩序正處於嚴重的「熵增」狀態，包括瀕臨失控的俄烏戰爭、風險不斷外溢的中東衝突等，及早做出有效的應對措施。

很顯然，共和黨期中選舉的慘敗，或許反而替川普掃除了一段時間以來共和黨建制派對他的掣肘，讓他更願意大開大闔地施展拳腳。只要習近平也有同等意願，美中俄峰會的登場機率，或許反而因這場期中選舉升高了，盡管三方仍有可能因為作業時間太過緊湊，失去為歷史翻開另一扉頁的契機。