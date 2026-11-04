川普支持人選落敗…4州參議院席次遭翻盤 共和黨失去國會控制權

儘管美國總統川普在選戰最後幾週多次前往德州、南卡羅來納州、北卡羅來納州及俄亥俄州，為他支持的候選人站台助選，共和黨今天仍在期中選舉失去這4州的聯邦參議員席次。

美聯社報導，川普（Donald Trump）欽點的德州聯邦參議員候選人派克斯頓（Ken Paxton）及南卡州候選人達琳．葛蘭姆（Darline Graham）雙雙落敗，讓民主黨首度在這兩個共和黨鐵票州贏得聯邦參議員席次。

川普一再呼籲選民「假裝我也在選票上」，使選舉結果幾乎注定被視為對他個人的信任投票。然而，除德州與南卡州外，共和黨在北卡州及俄亥俄州的聯邦參議員席次也遭翻盤。

若共和黨在期中選舉失去國會控制權，川普剩餘任期可能將疲於應付由民主黨主導、對他政府及商業交易展開的調查，甚至可能再次遭到彈劾。政治焦點也將開始轉向亟欲透過2028年總統大選取代他的兩黨人士。

投票結果不利共和黨，也可能使川普在國內外的政治資本大幅縮水。

儘管川普呼籲選民在讀選票上的名字時發揮想像力，他欽點的德州與南卡州共和黨候選人面臨強烈質疑。

已故共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的胞妹達琳．葛蘭姆在選戰期間因缺乏政治經驗而遭質疑，最後敗給民主黨候選人安德魯斯（AnnieAndrews）。

派克斯頓則輸給民主黨的塔拉里格（JamesTalarico）。派克斯頓曾因貪腐指控而遭共和黨主導的州議會彈劾，鬧得沸沸揚揚的離婚風波也使他形象受損。然而，川普仍選擇力挺派克斯頓，而非實力雄厚但被川普認為不夠支持他的現任共和黨聯邦參議員柯寧（John Cornyn）。

川普要求黨內人士效忠所帶來的壓力，也讓北卡州現任共和黨聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）在與川普發生衝突後決定退休。為保住這個席次，川普支持親近盟友瓦特利（Michael Whatley），但他輸給民主黨候選人古柏（Roy Cooper）。

在俄亥俄州，儘管川普與副總統范斯（JD Vance）多次前往當地助選，民主黨的布朗（Sherrod Brown）仍奪回他於兩年前輸掉的席次，擊敗被任命的現任共和黨聯邦參議員休斯泰德（Jon Husted）。

民主黨今天也在喬治亞州保住關鍵的聯邦參議員席次，而川普在當地背書的另一名候選人同樣爭議纏身。

在喬治亞州選戰中，民主黨的奧索夫（Jon Ossoff）擊敗共和黨的柯林斯（Mike Collins）。柯林斯是川普的忠實追隨者，但疲於為他與白人民族主義者的關聯，以及尚未結案的聯邦眾議院倫理調查辯護。

此外，民主黨的伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗德州現任州長艾波特（Greg Abbott），是共和黨選情疲弱的另一跡象。川普曾為艾波特背書並多次讚揚他。

相形之下，2024年美國總統大選時，川普在德州、南卡州、北卡州、俄亥俄州及喬治亞州等前述5個州均勝出。