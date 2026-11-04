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擊敗億萬富豪！俄亥俄州首位女州長出爐 民主黨暌違20年再勝

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
民主黨籍候選人艾克頓擊敗共和黨籍億萬富豪拉馬斯瓦米，成為俄亥俄州首位女性州長，也是俄亥俄州選民20年來首度選出民主黨籍州長。 法新社
民主黨籍候選人艾克頓擊敗共和黨籍億萬富豪拉馬斯瓦米，成為俄亥俄州首位女性州長，也是俄亥俄州選民20年來首度選出民主黨籍州長。 法新社

美國期中選舉州長選舉方面，美媒今天預測，民主黨籍候選人艾克頓擊敗共和黨籍億萬富豪拉馬斯瓦米，成為俄亥俄州首位女性州長，也是俄亥俄州選民20年來首度選出民主黨籍州長。

法新社報導和全國公共電台（NPR）報導，60歲的艾克頓（Amy Acton）是醫師出身，曾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期擔任俄亥俄州衛生廳長。

現年41歲的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）曾在2024年共和黨總統初選中與川普競爭，這次雖獲總統川普背書，仍然敗選。

俄亥俄州過去是關鍵搖擺州，但近年來多傾向支持共和黨。川普2024年總統大選時，曾以兩位數百分點的差距拿下俄亥俄州。

● 競選廣告挨批 拉馬斯瓦米利用艾克頓母親引議

這次州長選舉期間，拉馬斯瓦米因找來與艾克頓關係不睦的母親亞瑟（Donna Arthur）拍攝競選廣告，而備受批評。片中，亞瑟指控女兒「一輩子都在說謊」，並稱她不應獲准出任州長。

這支廣告隨即遭到民主黨人強烈譴責，部分共和黨人士也表達不滿，包括因任期限制無法連任的現任州長狄懷恩（Mike DeWine）。

艾克頓上月發表聲明表示，她和弟弟童年時「飽受虐待、飢餓與疏於照顧之苦」。她說：「我在10歲至12歲期間遭她的丈夫性侵，我的生母卻完全沒有保護我。」

亞瑟的丈夫在性侵指控開庭審理前逃亡，如今已過世。

艾克頓說，她自1978年以來就未曾見過母親，並表示：「看到拉馬斯瓦米利用她，完全只為了自己的政治利益，令人難過。」

艾克頓明年1月就職後，將面對共和黨掌握多數席次的州議會，州議會可能嚴格限制她的職權。

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