快訊

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

空軍岡山基地T-34教練機降落重摔 距6月失事墜機不到半年

聽新聞
0:00 / 0:00

1994年來首位…塔拉里格擊敗川普盟友 民主黨寫下德州選舉新頁

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
37歲的前中學教師、奧斯汀長老會神學院學生塔拉里格（圖）今天擊敗共和黨籍德州檢察長派克斯頓，贏得德州聯邦參議員選舉，為民主黨再添一席。 路透社
37歲的前中學教師、奧斯汀長老會神學院學生塔拉里格（圖）今天擊敗共和黨籍德州檢察長派克斯頓，贏得德州聯邦參議員選舉，為民主黨再添一席。 路透社

37歲的前中學教師、奧斯汀長老會神學院學生塔拉里格今天擊敗共和黨德州檢察長派克斯頓，贏得德州聯邦參議員選舉，為民主黨再添一席。

法新社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）預測，塔拉里格（James Talarico）擊敗川普力挺的派克斯頓（Ken Paxton），成為1994年來，首位在德州贏得全州性選舉的民主黨人。

媒體也預測，民主黨籍候選人伊諾霍薩也擊敗現任州長艾波特（Greg Abbott），贏得德州州長選舉。

民主黨這兩場指標性勝利，可能預示著美國人口第2多、擁有40張選舉人票的德州，正逐漸成為全國性選舉中的競爭州。這項轉變可能重塑未來選舉的政治版圖。

這項結果也意味科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）遭遇挫敗，在競選活動最後幾週，馬斯克成為塔拉里格最直言不諱的反對者之一。

根據聯邦申報資料，馬斯克投入逾2億美元（約新台幣65億元）支持派克斯頓。馬斯克已將特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）及社群平台X的總部遷至德州。

塔拉里格以基督教信仰結合經濟民粹主義作為核心競選訴求，並在選戰最後階段將這場選舉形容為「大衛對抗巨人歌利亞」（David versus Goliath）之戰，同時呼籲那些對共和黨不滿的人加入他的陣營。

塔拉里格上週在奧斯汀（Austin）提前投票後對記者說：「我們正在讓擁有不同背景和不同信仰的德州人團結一致，共同對抗失靈且腐敗的政治體制。」

川普在造勢場合告訴選民，民主黨若勝選，將導致邊境門戶大開、經濟受創，並多次嘲諷塔拉里格。

塔拉里格2018年投入政壇並當選德州州眾議員。他透過結合進步派政治理念、聖經教義以及對富裕精英階層的批判演說，在全美累積知名度。

他2025年接受美國知名主持人喬羅根（Joe Rogan）長達兩小時的Podcast專訪，吸引了傳統民主黨選民以外的聽眾。

不過，他對墮胎LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利議題的立場，也招致宗教保守派強烈批評。

競選期間，塔拉里格獲得部分脫離共和黨的選民支持。

終身力挺共和黨的75歲選民諾艾（Noel）日前在德州沿海共和黨票倉加爾維斯敦（Galveston）一場造勢活動中告訴記者：「那個政黨已經瘋了。是他們拋棄我，而不是我離開他們。那些『讓美國再次偉大』（MAGA）的支持者都瘋了。」

諾艾說：「他（塔拉里格）是個年輕人，為人誠實，有願景、聰明、口才好，而且友善、善良，這正是我們需要的。」

美國期中選舉 民主黨 德州 川普 共和黨 墮胎 LGBTQ

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍色海嘯席捲美期中選舉 共和黨傳統選區遭翻盤

物價和對伊朗開戰引民怨 民主黨期中選舉大勝掌控參眾兩院

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

美期中選舉 民主黨波托斯成全美首位非裔女州長

相關新聞

美期中選舉／川普慘遭選民懲罰 國會變天將改變外交？可能加速對台軍售

川普要求選民把期中選舉當成對他的公投，選民照做，但投下否定票。

美期中選舉／物價民怨掀「藍潮」…川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺選區到傳統票倉接連失守。民主黨重掌國會兩院，不僅將加強制衡川普，也反映他的經濟民粹路線失去部分選民支持。從關稅、預算到AI建設，選後政策走向有五大觀察重點。

分析／共和黨丟失傳統票倉 川普玩2套遊戲規則？專家揭最大輸家是他

美國選民3日傳達的訊息是：相較於政黨標籤，他們更在乎政府能否真正做出成績。

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

美國期中選舉「藍潮」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall），到緬因州連任五屆的柯琳絲（Susan Collins），共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會兩院多數，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

勝選關鍵是誰？美國「屠殺世代」年輕選民催票

「屠殺世代」（Massacre Generation）最關心的議題為何？對於美國長年爭論不休的槍枝問題，又抱持什麼樣的立場？

共和黨期中選舉慘敗！川普認美伊戰爭有影響 卻堅稱不後悔

美國3日舉行期中選舉，民主黨大獲全勝，預料參眾兩院全拿。總統川普3日晚間接受華爾街日報獨家專訪時表示，美伊戰爭是共和黨大敗的部分原因，但他堅稱不後悔發動戰爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。