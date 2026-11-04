1994年來首位…塔拉里格擊敗川普盟友 民主黨寫下德州選舉新頁

37歲的前中學教師、奧斯汀長老會神學院學生塔拉里格今天擊敗共和黨籍德州檢察長派克斯頓，贏得德州聯邦參議員選舉，為民主黨再添一席。

法新社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）預測，塔拉里格（James Talarico）擊敗川普力挺的派克斯頓（Ken Paxton），成為1994年來，首位在德州贏得全州性選舉的民主黨人。

媒體也預測，民主黨籍候選人伊諾霍薩也擊敗現任州長艾波特（Greg Abbott），贏得德州州長選舉。

民主黨這兩場指標性勝利，可能預示著美國人口第2多、擁有40張選舉人票的德州，正逐漸成為全國性選舉中的競爭州。這項轉變可能重塑未來選舉的政治版圖。

這項結果也意味科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）遭遇挫敗，在競選活動最後幾週，馬斯克成為塔拉里格最直言不諱的反對者之一。

根據聯邦申報資料，馬斯克投入逾2億美元（約新台幣65億元）支持派克斯頓。馬斯克已將特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）及社群平台X的總部遷至德州。

塔拉里格以基督教信仰結合經濟民粹主義作為核心競選訴求，並在選戰最後階段將這場選舉形容為「大衛對抗巨人歌利亞」（David versus Goliath）之戰，同時呼籲那些對共和黨不滿的人加入他的陣營。

塔拉里格上週在奧斯汀（Austin）提前投票後對記者說：「我們正在讓擁有不同背景和不同信仰的德州人團結一致，共同對抗失靈且腐敗的政治體制。」

川普在造勢場合告訴選民，民主黨若勝選，將導致邊境門戶大開、經濟受創，並多次嘲諷塔拉里格。

塔拉里格2018年投入政壇並當選德州州眾議員。他透過結合進步派政治理念、聖經教義以及對富裕精英階層的批判演說，在全美累積知名度。

他2025年接受美國知名主持人喬羅根（Joe Rogan）長達兩小時的Podcast專訪，吸引了傳統民主黨選民以外的聽眾。

不過，他對墮胎及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利議題的立場，也招致宗教保守派強烈批評。

競選期間，塔拉里格獲得部分脫離共和黨的選民支持。

終身力挺共和黨的75歲選民諾艾（Noel）日前在德州沿海共和黨票倉加爾維斯敦（Galveston）一場造勢活動中告訴記者：「那個政黨已經瘋了。是他們拋棄我，而不是我離開他們。那些『讓美國再次偉大』（MAGA）的支持者都瘋了。」

諾艾說：「他（塔拉里格）是個年輕人，為人誠實，有願景、聰明、口才好，而且友善、善良，這正是我們需要的。」