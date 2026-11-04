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美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

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2028挑戰者將增…共和黨慘敗衝擊范斯接班路 紐時作家看好這號人物

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
共和黨在期中選舉大敗，恐影響副總統范斯2028的願景。法新社
共和黨在期中選舉大敗，恐影響副總統范斯2028的願景。法新社

美國期中選舉結果重創共和黨，也為副總統范斯的2028年總統之路增添變數。紐約時報專欄作家柯特爾（Michelle Cottle）與佛倫奇（David French）在選後圓桌對談中認為，范斯與川普關係過於密切，將承受敗選反作用力，黨內競爭者也更不願自動讓路。

柯特爾批評，川普已帶領共和黨陷入政治困境，選民為何還要相信一味迎合他的范斯能帶領全黨脫困？這不代表范斯必然失去提名，但其「接班人」地位將受到更多挑戰。

佛倫奇形容，結果目前對范斯具有毀滅性衝擊；除川普長子小唐納外，他是潛在初選人選中與川普綁得最緊者。不過，兩年在政治上很漫長，不能就此認定范斯出局。

談到挑戰者，佛倫奇看好共和黨州長。喬治亞州長坎普（Brian Kemp）曾抵抗川普推翻2020年選舉結果的企圖，之後仍在初選擊敗川普支持者，可能吸引希望維持保守路線、又不願背負川普包袱的選民。佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis ）也可能再戰，直接挑戰范斯。

柯特爾認為，現任或卸任州長、國會議員、媒體人物與科技富豪都有可能投入。但部分較年輕的共和黨人，也可能跳過2028年，等待川普影響力消退；即使成為遭選民否定的跛腳總統，川普仍能讓參選人難以招架。

佛倫奇另認為，國務卿魯比歐同樣受挫。他比范斯更具鷹派形象，而許多共和黨人相信美伊戰爭讓該黨失去參院。整體而言，這場敗選削弱了川普政府成員的接班優勢，但誰會出馬、誰選擇等待，仍有變數。

美國期中選舉 共和黨 范斯 川普 魯比歐 美伊戰爭

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