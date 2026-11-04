美期中選舉／川普慘遭選民懲罰！發文回應卻說「我又沒在選票上」

川普要求選民把期中選舉當成對他的公投，選民照做，但投下否定票。

美國期中選舉，共和黨支持度崩跌，民主黨不只拿下搖擺選區，更攻進數十年來未曾勝出的共和黨地盤；華盛頓郵報分析，這波藍色浪潮背後，是選民對物價、戰爭與川普施政的不滿，也讓他未來兩年的執政面臨新制衡。

依目前開票結果，民主黨已取得參院控制權、可望奪回眾院；在德州還拿下聯邦參議員與州長，這是1994年以來首度贏得當地全州性選舉；同時攻下北卡、南卡與俄亥俄州參議員席次。

藍色浪潮淹沒共和黨票倉

民主黨較早拿下的眾院選區，包括川普上次以15個百分點優勢勝出的肯塔基州選區，以及佛州兩個共和黨重新劃界、原本打算提高勝算的選區。連掌管共和黨眾院助選組織的候選人，在自己選區開出95%選票時，也處於落後境地。

選民轉向也跨越族群。為美聯社與主要電視網進行的出口民調顯示，相較2024年，拉丁裔、天主教徒與未滿30歲選民的支持風向，都朝民主黨轉移至少10個百分點。

初步資料另顯示，共和黨支持者在選舉日出門投票的人數，比四年前少。

選民喊苦但川普無感

物價壓力是這次選舉的重要背景。電視網初步出口民調顯示，超過四成選民認為家庭處境比兩年前差，只有兩成覺得改善；約四分之三不滿國家發展方向，其中近四成感到憤怒。

華郵指出，總統所屬政黨通常會在期中選舉失去席次，但川普這次支持度下滑，直接牽涉他自己的決策，包括關稅、伊朗戰事，以及反對公開已故性犯罪者艾普斯坦相關檔案。

選戰最後幾周，川普仍堅稱經濟蓬勃發展，並以共產主義者、怪胎等字眼攻擊民主黨。陷入苦戰的共和黨候選人，則愈來愈常在關稅與伊朗戰爭議題上與他保持距離。

砸錢也消不了民怨

共和黨的財力優勢也未能扭轉選情。華郵引述聯邦申報資料指出，支持川普的超級政治行動委員會投入至少3.8億美元，億萬富豪馬斯克另投入逾4億美元。

AdImpact統計，共和黨電視、廣播與數位廣告支出達54.5億美元，高於民主黨的50.2億美元。德州參議員選戰花費更超過5億美元，成為史上最昂貴的非總統選戰。

民主黨準備啟動調查

民主黨重掌國會後，準備阻擋川普議程、追查政府醜聞。眾院監督委員會民主黨首席議員賈西亞（Robert Garcia）預告，將調查川普家族、移民執法與艾普斯坦檔案，並放話：「準備請律師吧。」

川普則自稱「否決先生」，表示動用否決權幾個月後，民主黨就會上門談協議。

過去兩個月，他曾超過40次要求支持者假裝他也在選票上；民主黨捷報接連傳來後，他卻在Truth Social發文說：「我又沒在選票上，要是有，我們就會壓倒性大勝！」

國會變天可能加速推動對台軍售

國會變天是否也會改變外交？南華早報引述上海國際問題研究院院長陳東曉表示，國會席次變化主要將牽制川普的內政議程，對外交影響相對有限，因為總統仍有相當大的決策空間。

陳東曉認為，即使民主黨拿下兩院，重點可能是限制川普的行政權，而非推翻對中政策，兩黨在中國戰略上仍有不少共識。不過，國會長期不滿川普先前延後對台軍售，選後兩黨議員可能施加更大壓力，推動軍售進度。