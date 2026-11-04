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共和黨期中選舉大敗 美媒：川普坦言伊朗戰爭是部分原因

中央社／ 華盛頓4日專電
美國期中選舉開票持續進行，多家美媒預估，民主黨將從共和黨手中奪回國會兩院的控制權。歐新社
美國期中選舉開票持續進行，多家美媒預估，民主黨將從共和黨手中奪回國會兩院的控制權。歐新社

美國期中選舉開票持續進行，多家美媒預估，民主黨將從共和黨手中奪回國會兩院的控制權。美國總統川普接受美媒訪問坦言，伊朗戰爭是共和黨大敗的部分原因，但他不後悔對伊朗開戰的決定。他還說，期待和民主黨合作，必要時也會動用否決權。

美國3日舉行期中選舉，根據多家美媒預測，民主黨大獲全勝，一舉拿下國會參、眾兩院的控制權，重挫川普（Donald Trump）及其所屬的共和黨。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，川普昨晚接受電話專訪時被問及美伊戰爭是否導致共和黨在選舉中的劣勢時表示，「伊朗確實是其中一個因素」。

儘管這場戰爭拉低了他的執政滿意度，川普表示，不會改變這個決定。「我做了對的事情，我還是會再做一次」。

數月以來，川普一直難以結束這場中東戰爭，據報導，他向幕僚抱怨，這已成為一個擺脫不掉的難題。

川普認為，油價上漲、而非戰爭本身，才是最大的政治包袱。

美伊戰爭導致汽油與柴油價格暴漲，引發美國選民不滿。

儘管共和黨在德州、南卡羅來納州與堪薩斯州等深紅州落敗，且川普的民調支持度明顯下滑，但他仍否認這次選舉結果是對其政府執政的指責，堅稱「最大的問題是我不在選票上」。

川普也說，目前沒有進行政府人事調整的計畫，並對戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表達支持。

此外，川普未質疑選舉結果，並表示期待和民主黨人合作，但有必要的話，他將動用總統否決權。

他說：「我認為，我們會和民主黨人合作，會和他們處得非常好。如果處不好，我們就會對他們非常強硬，他們也會對我們非常強硬。」

美國期中選舉

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