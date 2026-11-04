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美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
共和黨現任重量級民意代表接連落馬，由左至右為堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）、緬因州聯邦參議員柯琳絲（Susan Collins）、全國共和黨國會委員會主席、聯邦眾議員哈德森（Richard Hudson），以及德州州長艾伯特。綜合外電
共和黨現任重量級民意代表接連落馬，由左至右為堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）、緬因州聯邦參議員柯琳絲（Susan Collins）、全國共和黨國會委員會主席、聯邦眾議員哈德森（Richard Hudson），以及德州州長艾伯特。綜合外電

美國期中選舉「藍潮」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall），到緬因州連任五屆的柯琳絲（Susan Collins），共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會兩院多數，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

美股期指周三收斂早盤跌幅。那斯達克100指數期貨下跌0.8%，先前最多跌2.4%；標普500指數期貨下跌0.7%，先前最多跌1.4%。美元走弱，美國公債則受避險買盤支撐。

多家新聞機構推估，民主黨取得眾院多數，Decision Desk HQ則推估該黨重掌參院。隨著CNN推估民主黨在緬因州再奪一席，民主黨已從共和黨手中翻轉七席參議員，進一步拉大席次優勢。NBC新聞估計，眾院最終席次將是民主黨255席、共和黨180席。

共和黨不只在搖擺選區丟掉席次，連2024年輕鬆拿下的州和選區也接連失守。NBC新聞推估，負責共和黨眾院選戰的全國共和黨國會委員會主席哈德森（Richard Hudson），連自己的北卡羅來納州席次也未能保住。

堪薩斯翻藍 關稅和油價衝擊農業票倉

堪薩斯州民主黨候選人韓密爾頓（Adam Hamilton）擊敗共和黨現任參議員馬歇爾（Roger Marshall），成為1932年以來首位在堪州當選聯邦參議員的民主黨人。初步開票超過九成時，韓密爾頓以52%領先馬歇爾的45%。

川普兩年前在堪薩斯州拿下57%選票，如今，關稅對農業州的衝擊，加上伊朗戰爭推高燃料價格，卻成為民主黨翻轉席次的助力。緊跟川普的馬歇爾，未能擺脫選民對共和黨施政的不滿。

韓密爾頓則以溫和路線爭取跨黨支持。這位牧師主持全美最大的聯合衛理公會會眾，獲兩位共和黨籍前州長背書。他表明不支持社會主義運動，也不會在民主黨重掌參院後支持舒默擔任多數黨領袖。

緬因老將落馬 溫和形象難抵物價民怨

緬因州則是共和黨溫和派老將失守。CNN推估，民主黨的傑克森（Troy Jackson）擊敗連任五屆的柯琳絲，成為民主黨拿下第七個原由共和黨掌握的參院席次。

柯琳絲近30年來靠溫和立場和爭取聯邦經費的能力，多次擋下挑戰。2020年川普在緬因州輸了九個百分點，她仍成功連任，也是新英格蘭地區國會代表團中唯一的共和黨人。

但這次，創紀錄的取暖油價格和生活成本成了選戰焦點。柯琳絲雖批評伊朗戰爭、反對對加拿大加徵關稅，仍難以說服選民，她已和川普劃清界線。

川普欽點人選失利 國會制衡全面增加

共和黨在德州、南卡羅來納、北卡羅來納、愛荷華和俄亥俄州的參院席次也接連失守。德州民主黨候選人塔拉里格（James Talarico）擊敗共和黨的派克斯頓（Ken Paxton），成為約30年來首位贏得德州全州選舉的民主黨人；北卡羅來納州前州長庫柏（Roy Cooper）則擊敗川普欽點的瓦特利。

州長選戰同樣反映共和黨敗勢。連任三屆的德州州長艾伯特（Greg Abbott）遭民主黨挑戰者希諾霍薩擊敗，川普隨後在社群媒體上斥這位長期盟友是「掛名共和黨人」。

這些結果顯示，不論緊跟川普，或試圖強調獨立形象，共和黨候選人都難以迴避物價和戰爭帶來的壓力。民主黨則克服共和黨的資金優勢，以及整體上有利共和黨的選區重畫結果，取得國會兩院多數。

美國期中選舉

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