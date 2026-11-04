快訊

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

美國國會變天！川普剩2年淪跛腳鴨總統 彈劾風暴恐再起

聽新聞
0:00 / 0:00

物價和對伊朗開戰引民怨 民主黨期中選舉大勝掌控參眾兩院

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
在俄亥俄州，民主黨籍的布朗（Sherrod Brown）贏得一席聯邦參議員席次，這個席次兩年前原屬於現任副總統范斯（JD Vance）。 法新社
在俄亥俄州，民主黨籍的布朗（Sherrod Brown）贏得一席聯邦參議員席次，這個席次兩年前原屬於現任副總統范斯（JD Vance）。 法新社

民主黨今天在聯邦參議院與眾議院均取得過半席次，獲得全面勝利，甚至一路攻破共和黨傳統票倉，數以千萬計選民透過選票對總統川普表達強烈不滿。

路透社報導，民主黨這波選舉浪潮的規模與影響範圍仍仍在持續釐清中，但民主黨已在過去被認為難以攻克的州勝出，包括南卡羅來納州、德州及愛荷華州等保守派大本營。

這股民主黨藍潮凸顯選民對川普的經濟治理方式，以及他今年2月決定對伊朗發動戰爭深感不滿。這場戰爭大幅推升汽油價格。多項民調一再顯示，選民對生活成本感到憂心，也對川普處理相關問題的方式表達憤怒。

在堪薩斯州，大型教會牧師韓密爾頓（Adam Hamilton）當選聯邦參議員，成為近一個世紀前大蕭條以來，首位在該州贏得參議員席次的民主黨人。

在俄亥俄州，民主黨籍的布朗（Sherrod Brown）贏得一席聯邦參議員席次，這個席次兩年前原屬於現任副總統范斯（JD Vance）。而在德州，民主黨籍州眾議員塔拉里格（James Talarico）頂住來自外部陣營投入大量資金的攻勢，成功擊敗醜聞纏身的共和黨籍檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。

值得注意的是，俄亥俄州與德州在2024年的大選中，支持川普的得票率都以雙位數差距領先。

在2024年總統大選中，川普以近18個百分點的差距拿下南卡羅來納州。這次選舉中，兒科醫師安德魯斯（Annie Andrews）擊敗共和黨籍聯邦參議員達林．葛蘭姆（Darline Graham）。達林．葛蘭姆是在兄長、聯邦參議員林西．葛蘭姆（Lindsey Graham）去世後，獲任命接替其席次。

川普不顧派克斯頓與達林．葛蘭姆身上的爭議，仍優先支持兩人，勝過其他資歷更深的候選人。派克斯頓身陷一連串爭議，包括2023年遭彈劾及面臨金融詐欺的刑事起訴；達林．葛蘭姆則曾坦承缺乏從政經驗，也招致諸多負面報導。

隨著共和黨今晚可能失去國會兩院多數席次的情勢逐漸明朗，川普在社群媒體發文表示：「我沒有在選票上，要是有的話，我們就會獲得壓倒性勝利！感謝各位關注此事。」

民主黨總共翻轉6個原由共和黨掌握的聯邦參議院席次，即使他們無法在競爭激烈的密西根州與明尼蘇達州守住自家席次，仍確保取得多數控制權。

民主黨在肯塔基州、紐澤西州與北卡羅來納州等地，至少從共和黨手中奪下8席，甚至在共和黨傳統票倉也展現強勁實力。

民主黨在其他選戰也取得優勢。德州州長、尋求3連任的共和黨籍艾波特（Greg Abbott）敗給民主黨籍的伊諾霍薩（Gina Hinojosa）；民主黨也拿下愛荷華州與俄亥俄州等保守派地盤的州長寶座。

美國期中選舉 民主黨 伊朗 川普 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍色海嘯席捲美期中選舉 共和黨傳統選區遭翻盤

共和黨慘遭血洗！川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

美期中選舉／民主黨攻下北卡關鍵一席 奪兩院勝算增 那指期大跌2%

相關新聞

美期中選舉／川普慘遭選民懲罰！發文回應卻說「我又沒在選票上」

川普要求選民把期中選舉當成對他的公投，選民照做，但投下否定票。

勝選關鍵是誰？美國「屠殺世代」年輕選民催票

「屠殺世代」（Massacre Generation）最關心的議題為何？對於美國長年爭論不休的槍枝問題，又抱持什麼樣的立場？

美期中選舉／物價民怨掀「藍潮」…川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺選區到傳統票倉接連失守。民主黨重掌國會兩院，不僅將加強制衡川普，也反映他的經濟民粹路線失去部分選民支持。從關稅、預算到AI建設，選後政策走向有五大觀察重點。

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

美國2026年期中選舉在11月3日正式投開票，目前開票中的結果預測，已篤定民主黨成功翻轉參眾兩院，贏得多數席次重奪主導權。與此同時，共和黨的票倉堡壘德州，州長也由民主黨籍候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）打敗現任州長艾伯特（Greg Abbott），德州由紅轉藍的變天局勢，也直接反映了這次期中選舉的民主黨浪潮，以及選民對川普執政成績的強烈不滿。

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

美國期中選舉「藍潮」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall），到緬因州連任五屆的柯琳絲（Susan Collins），共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會兩院多數，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

新聞分析／美國期中選舉的最大贏家與輸家

美國選民3日傳達的訊息是：相較於政黨標籤，他們更在乎政府能否真正做出成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。