物價和對伊朗開戰引民怨 民主黨期中選舉大勝掌控參眾兩院

民主黨今天在聯邦參議院與眾議院均取得過半席次，獲得全面勝利，甚至一路攻破共和黨傳統票倉，數以千萬計選民透過選票對總統川普表達強烈不滿。

路透社報導，民主黨這波選舉浪潮的規模與影響範圍仍仍在持續釐清中，但民主黨已在過去被認為難以攻克的州勝出，包括南卡羅來納州、德州及愛荷華州等保守派大本營。

這股民主黨藍潮凸顯選民對川普的經濟治理方式，以及他今年2月決定對伊朗發動戰爭深感不滿。這場戰爭大幅推升汽油價格。多項民調一再顯示，選民對生活成本感到憂心，也對川普處理相關問題的方式表達憤怒。

在堪薩斯州，大型教會牧師韓密爾頓（Adam Hamilton）當選聯邦參議員，成為近一個世紀前大蕭條以來，首位在該州贏得參議員席次的民主黨人。

在俄亥俄州，民主黨籍的布朗（Sherrod Brown）贏得一席聯邦參議員席次，這個席次兩年前原屬於現任副總統范斯（JD Vance）。而在德州，民主黨籍州眾議員塔拉里格（James Talarico）頂住來自外部陣營投入大量資金的攻勢，成功擊敗醜聞纏身的共和黨籍檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。

值得注意的是，俄亥俄州與德州在2024年的大選中，支持川普的得票率都以雙位數差距領先。

在2024年總統大選中，川普以近18個百分點的差距拿下南卡羅來納州。這次選舉中，兒科醫師安德魯斯（Annie Andrews）擊敗共和黨籍聯邦參議員達林．葛蘭姆（Darline Graham）。達林．葛蘭姆是在兄長、聯邦參議員林西．葛蘭姆（Lindsey Graham）去世後，獲任命接替其席次。

川普不顧派克斯頓與達林．葛蘭姆身上的爭議，仍優先支持兩人，勝過其他資歷更深的候選人。派克斯頓身陷一連串爭議，包括2023年遭彈劾及面臨金融詐欺的刑事起訴；達林．葛蘭姆則曾坦承缺乏從政經驗，也招致諸多負面報導。

隨著共和黨今晚可能失去國會兩院多數席次的情勢逐漸明朗，川普在社群媒體發文表示：「我沒有在選票上，要是有的話，我們就會獲得壓倒性勝利！感謝各位關注此事。」

民主黨總共翻轉6個原由共和黨掌握的聯邦參議院席次，即使他們無法在競爭激烈的密西根州與明尼蘇達州守住自家席次，仍確保取得多數控制權。

民主黨在肯塔基州、紐澤西州與北卡羅來納州等地，至少從共和黨手中奪下8席，甚至在共和黨傳統票倉也展現強勁實力。

民主黨在其他選戰也取得優勢。德州州長、尋求3連任的共和黨籍艾波特（Greg Abbott）敗給民主黨籍的伊諾霍薩（Gina Hinojosa）；民主黨也拿下愛荷華州與俄亥俄州等保守派地盤的州長寶座。