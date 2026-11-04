主流美媒判定 期中選舉民主黨壓倒性奪回參眾兩院

美國2026年期中選舉在11月3日正式投開票，目前開票中的結果預測，已篤定民主黨成功翻轉參眾兩院，贏得多數席次重奪主導權。與此同時，共和黨的票倉堡壘德州，州長也由民主黨籍候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）打敗現任州長艾伯特（Greg Abbott），德州由紅轉藍的變天局勢，也直接反映了這次期中選舉的民主黨浪潮，以及選民對川普執政成績的強烈不滿。

2026-11-04 14:37