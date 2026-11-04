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川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

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主流美媒判定 期中選舉民主黨壓倒性奪回參眾兩院

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

包括美國有線電視新聞網（CNN）在內多數主流美國媒體判定，民主黨在本屆期中選舉取得壓倒性勝利，一舉奪回聯邦參、眾兩院控制權。

CNN報導，隨民主黨重掌多數，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）可望出任下一任聯邦眾議院議長，締造歷史成為美國首位非裔眾院議長。

包括CNN、真清晰政治網站（Real Clear Politics）與紐約時報等都估計，民主黨已在100席參院取得53席、435席眾院已過半；真清晰政治網站引用市場預測平台Polymarket預估，民主黨眾院有望奪下近250席、參院55席。

州長部分，真清晰政治網站目前估民主黨可望主政26州、共和黨20州。

面對國會兩院雙雙變天的沉重打擊，美國總統川普已公開表示將接受選舉結果，暫時平息外界對他會否再度挑戰選舉公正性與結果的質疑。

川普接受紐時採訪時明確說「我完全願意接受這些結果」，也表明願與民主黨人合作。

美國期中選舉

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