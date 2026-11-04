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1932年以來首見 民主黨人奪堪薩斯州聯邦參議員席次

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
民主黨籍的漢密爾頓（圖）在堪薩斯州贏得聯邦參議員席次，擊敗共和黨現任議員馬歇爾，成為1932年以來首位在這個保守農業大州贏得參院席次的民主黨人。路透
民主黨籍的漢密爾頓（圖）在堪薩斯州贏得聯邦參議員席次，擊敗共和黨現任議員馬歇爾，成為1932年以來首位在這個保守農業大州贏得參院席次的民主黨人。路透

根據美國媒體預測，民主黨籍的漢密爾頓今天在堪薩斯州贏得聯邦參議員席次，擊敗共和黨現任議員馬歇爾，成為1932年以來首位在這個保守農業大州贏得參院席次的民主黨人。

法新社報導，這項選舉結果對美國總統川普是一大打擊。

川普在過去3次總統大選中，在堪薩斯州的得票率均領先對手逾10個百分點，上週川普更親自前往當地為馬歇爾（Roger Marshall）造勢，也是川普自2018年以來首度造訪堪薩斯州。

漢密爾頓（Adam Hamilton）是一座衛理公會大型教會的牧師，不久前仍是登記在列的共和黨人，在以民主黨身分參選前曾考慮以獨立候選人身分角逐。

漢密爾頓主打溫和派路線，與民主黨全國領導層保持距離，並承諾不會支持舒默（Chuck Schumer）續任參院多數黨領袖。漢密爾頓同時也批評前總統拜登政府在移民問題上的處理方式。

在選戰中，漢密爾頓主要將砲火對準馬歇爾和國會共和黨人，而非川普。漢密爾頓在最後一場辯論會上表示：「我並非衝著川普總統來競選。」

相較之下，馬歇爾則向選民喊話，稱支持馬歇爾就代表支持川普的施政方針。

兩人在關稅議題上也激烈交鋒。漢密爾頓呼籲終止川普的關稅政策，並要求未來實施任何新關稅皆須經國會批准；馬歇爾則堅稱關稅政策行之有效。

受到伊朗戰火推升燃料成本影響，堪薩斯州許多農民生計已備受壓迫，如今黃豆與小麥等出口農產品更面臨報復性關稅衝擊。川普放寬牛肉進口關稅的計畫，也激怒了當地的牧牛農戶。

在農村地區尼歐肖郡（Neosho County），兩年前有高達73%的選民支持川普，然而在這次選戰的最後數週，卻紛紛出現支持漢密爾頓的庭院競選標語。

53歲的當地左傾選民法斯塔德（Travis Falstad）在投票前向法新社透露：「我認為大家只是渴望回歸正常生活。」

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