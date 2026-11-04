快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨表現強勁下的亞太投資主軸 景順：貿易與科技政策仍是關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，美國期中選舉初步結果顯示，民主黨表現強勁，有望掌控國會，結束共和黨過去兩年同時掌握白宮與國會的局面。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，對亞太投資人而言，關鍵在於華府政治版圖變化是否會改變區域市場的主要驅動因素，而實際影響可能比預期有限。

若民主黨掌控國會，白宮未來推動重大黨派政策法案的難度將提高，可能降低未來兩年進一步推出大規模財政刺激措施的機會。對亞洲市場而言，這項變化具有重要意義。

財政刺激減少，可能減輕美國經濟成長、通膨及公債殖利率的上升壓力，進而緩解美國高利率及強勢美元對亞洲貨幣與貨幣政策帶來的壓力。

趙耀庭指出，最重要的是不預期這次選舉將根本改變美中關係的整體走向。貿易仍是亞洲市場面臨的主要不確定因素，而關稅、出口管制、科技管制及供應鏈安全，預料仍將是市場不確定性的重要來源。

中國大陸市場受到的直接影響最大，而台灣及韓國市場對貿易情勢，以及全球半導體與AI產業週期的變化尤其敏感。其他亞洲市場的情況則較為複雜；印度及部分東協市場可能持續受惠於供應鏈多元化趨勢，但貿易順差擴大，也可能使部分經濟體面臨美國更嚴格的貿易審視。

趙耀庭認為，對亞太投資人而言，關鍵因素仍是美國利率與美元走勢、中國大陸經濟成長前景、貿易與科技政策，以及企業獲利表現；隨著選舉落幕，市場焦點將重新回到基本面。

中國大陸市場方面，其國內政策、企業獲利及經濟成長前景，最終可能比美國選舉結果更具影響力。日本市場方面，美國公債殖利率及美元走勢，仍是影響日圓及貨幣政策正常化進程的重要因素。至於亞洲新興市場，美國利率及美元走向將影響當地貨幣、資金流動，以及各市場央行的貨幣寬鬆空間。

整體而言，美國期中選舉結果並未根本改變亞太市場的投資環境，但進一步凸顯選擇性布局的重要性。

美國期中選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球市場關注…美期中選舉三劇本牽動股市 台股基本面有撐

美期中選舉／國會誰掌權？民主黨贏恐加強AI監督、共和黨贏添赤字隱憂

美期中選舉／國會就快變天了 為何美股重挫美債漲？藍色浪潮不利AI衝

美股吸金力道再升溫 AI財報分歧加劇科技股震盪

相關新聞

美期中選舉／川普慘遭選民懲罰！發文回應卻說「我又沒在選票上」

川普要求選民把期中選舉當成對他的公投，選民照做，但投下否定票。

勝選關鍵是誰？美國「屠殺世代」年輕選民催票

「屠殺世代」（Massacre Generation）最關心的議題為何？對於美國長年爭論不休的槍枝問題，又抱持什麼樣的立場？

美期中選舉／物價民怨掀「藍潮」…川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓共和黨從搖擺選區到傳統票倉接連失守。民主黨重掌國會兩院，不僅將加強制衡川普，也反映他的經濟民粹路線失去部分選民支持。從關稅、預算到AI建設，選後政策走向有五大觀察重點。

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

美國2026年期中選舉在11月3日正式投開票，目前開票中的結果預測，已篤定民主黨成功翻轉參眾兩院，贏得多數席次重奪主導權。與此同時，共和黨的票倉堡壘德州，州長也由民主黨籍候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）打敗現任州長艾伯特（Greg Abbott），德州由紅轉藍的變天局勢，也直接反映了這次期中選舉的民主黨浪潮，以及選民對川普執政成績的強烈不滿。

美期中選舉／票倉也不保 共和黨參院老將、眾院操盤手、德州州長落馬

美國期中選舉「藍潮」席捲共和黨票倉，從堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall），到緬因州連任五屆的柯琳絲（Susan Collins），共和黨參議員紛紛落馬，連眾院選戰操盤手也難逃敗選。生活成本高漲和伊朗戰爭引發的民怨，讓民主黨奪得國會兩院多數，川普未來兩年施政將面臨更大阻力。

新聞分析／美國期中選舉的最大贏家與輸家

美國選民3日傳達的訊息是：相較於政黨標籤，他們更在乎政府能否真正做出成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。