民主黨表現強勁下的亞太投資主軸 景順：貿易與科技政策仍是關鍵

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，美國期中選舉初步結果顯示，民主黨表現強勁，有望掌控國會，結束共和黨過去兩年同時掌握白宮與國會的局面。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）表示，對亞太投資人而言，關鍵在於華府政治版圖變化是否會改變區域市場的主要驅動因素，而實際影響可能比預期有限。

若民主黨掌控國會，白宮未來推動重大黨派政策法案的難度將提高，可能降低未來兩年進一步推出大規模財政刺激措施的機會。對亞洲市場而言，這項變化具有重要意義。

財政刺激減少，可能減輕美國經濟成長、通膨及公債殖利率的上升壓力，進而緩解美國高利率及強勢美元對亞洲貨幣與貨幣政策帶來的壓力。

趙耀庭指出，最重要的是不預期這次選舉將根本改變美中關係的整體走向。貿易仍是亞洲市場面臨的主要不確定因素，而關稅、出口管制、科技管制及供應鏈安全，預料仍將是市場不確定性的重要來源。

中國大陸市場受到的直接影響最大，而台灣及韓國市場對貿易情勢，以及全球半導體與AI產業週期的變化尤其敏感。其他亞洲市場的情況則較為複雜；印度及部分東協市場可能持續受惠於供應鏈多元化趨勢，但貿易順差擴大，也可能使部分經濟體面臨美國更嚴格的貿易審視。

趙耀庭認為，對亞太投資人而言，關鍵因素仍是美國利率與美元走勢、中國大陸經濟成長前景、貿易與科技政策，以及企業獲利表現；隨著選舉落幕，市場焦點將重新回到基本面。

中國大陸市場方面，其國內政策、企業獲利及經濟成長前景，最終可能比美國選舉結果更具影響力。日本市場方面，美國公債殖利率及美元走勢，仍是影響日圓及貨幣政策正常化進程的重要因素。至於亞洲新興市場，美國利率及美元走向將影響當地貨幣、資金流動，以及各市場央行的貨幣寬鬆空間。

整體而言，美國期中選舉結果並未根本改變亞太市場的投資環境，但進一步凸顯選擇性布局的重要性。