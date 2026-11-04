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共和黨期中選舉慘敗！川普認美伊戰爭有影響 卻堅稱不後悔

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前演說。路透
美國總統川普2日在華府林肯紀念堂前的倒影池發表期中選舉前演說。路透

美國3日舉行期中選舉，民主黨大獲全勝，預料參眾兩院全拿。總統川普3日晚間接受華爾街日報獨家專訪時表示，美伊戰爭是共和黨大敗的部分原因，但他堅稱不後悔發動戰爭。

川普數月來一直難以結束美國與伊朗的衝突，並曾向顧問抱怨，戰爭已成為持續困擾他的問題。被問及對伊朗戰爭是否導致共和黨選舉表現不佳時，他表示：「伊朗是一部分原因。」但他不後悔開戰，還說：「我不去想這件事。我做了正確的事。如果重來一次，我還是會這麼做。」

川普認為，油價上漲才是最大的政治包袱，而非美伊戰爭本身。儘管共和黨在堪薩斯州、南卡羅萊納州及德州等共和黨鐵票州敗選，川普的民調支持度也在許多州大幅下滑，但他仍否認選舉結果代表選民對他施政的否定。

他說：「這只是當下的選舉結果，而且我的名字不在選票上。最大的問題就是我沒有參選。」

川普主張，選民並非因為不滿經濟或川普政府內部涉嫌貪腐，才透過選票否定共和黨。他也不後悔在選舉造勢期間沒有多談經濟問題。川普表示，沒有計畫調整政府人事，並表態支持領導美伊戰爭的國防部長赫塞斯。他說：「事實上，我認為他非常出色。」

部分3日敗選的共和黨候選人獲得川普本人力挺，包括南卡羅萊納州共和黨籍聯邦參議員達琳．葛理翰（Darline Graham），以及角逐德州聯邦參議員席次失利的共和黨籍州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）。不過，川普也坦承，部分共和黨候選人「原本可以表現得更好」。

川普表示：「達琳非常努力，他們都很努力。但兩個人最後都沒能勝選。」他也指出：「他們有些人有很多缺點，顯然選民無法接受。」他坦言：「你知道，一個人能做的終究有限。」並強調：「我試著幫助他們。」

川普沒有質疑選舉結果，並表示期待與民主黨合作，但必要時會動用「否決權」。他說：「我認為我們會與民主黨合作，而且會和他們相處得非常好。如果無法合作，我們就會對他們採取非常強硬的態度，他們也會對我們非常強硬。」

被問及能與哪些民主黨人良好合作時，川普沒有回答。談到3日晚間的選舉結果，他表示：「世事難料，有時候就是這樣。」

美國期中選舉

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