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川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

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民主黨貝塞拉狂勝對手 當選加州州長接棒紐松

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導

美國媒體根據開票情況判定，民主黨籍加州州長候選人貝塞拉（Xavier Becerra）今天在期中選舉選戰已輕鬆擊敗美國總統川普力挺的共和黨黑馬希爾頓（Steve Hilton）。

法新社報導，部分開票結果顯示在開出逾半數選票後，曾任職拜登政府的貝塞拉，以約65%的得票率遙遙領先對手的35%，票數比希爾頓高出近1倍。

在民主黨選民人數遠超共和黨、且「川普」招牌幾成票房毒藥的加州，貝塞拉這次採取相對低調穩健的競選策略。包括國家廣播公司新聞網（NBC News）與福斯新聞網（Fox News）在內多家主流媒體均預測貝塞拉勝選。

身為墨西哥移民之子的貝塞拉，將成為加州歷史上首位拉丁裔州長；若把加州視為一個獨立國家，經濟規模堪比全球第4大經濟體。

他將接棒因任期限制卸任的現任州長紐松（Gavin Newsom）。身為民主黨重量級政治巨頭的紐森，外界普遍認為他已將目光瞄準2028年的白宮總統大位。

希爾頓出生於英國，曾任英國前首相卡麥隆（David Cameron）顧問，後來轉型為保守派政治名嘴。對他而言，這場選戰打從一開始就是艱難硬仗。

希爾頓這次嘗試主打自己政治圈外人及加州新住民的身分盼說服選民，主張自己能凝聚加州所謂的「反叛精神」，打造更友善企業、擺脫繁文縟節桎梏的經商環境，但終究沒能在傳統藍州的加州突圍。

美國期中選舉

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