美期中選舉／德州變天 AI資料中心還能蓋哪裡？CoreWeave、SpaceX重挫
德州州長變天，AI股先挨一記重拳。CNBC報導，支持暫停興建AI資料中心的民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）獲預測勝選，讓市場擔心這個科技重鎮的建設計畫受阻，資料中心相關個股夜盤大跌。
根據美聯社預測，希諾霍薩擊敗尋求連任的共和黨州長艾波特（Greg Abbott）。市場原已預期民主黨可能奪回眾院，甚至掌控參院，但德州州長寶座易主，似乎才是這波科技股賣壓的最大導火線。
那斯達克100期貨下跌0.8%，跌幅超過道瓊期貨的兩倍。
CNBC報導，Robinhood平台夜盤交易中，科技類股ETF「XLK」下跌2%；靠舉債興建資料中心的AI雲端業者CoreWeave一度重挫7%，SpaceX跌6%，Nebius與甲骨文各跌4%。
德州為何如此關鍵？富國銀行估計，全美規劃中的資料中心用電容量，有27%位於德州。希諾霍薩明確支持暫停興建AI資料中心，讓這些計畫憑添變數。
Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）在開票期間表示，若艾波特落敗，真正的問題將是資料中心還能蓋在哪裡。他形容，德州原是適合資料中心發展的沃土，選舉結果卻可能讓這片沃土失去優勢。
AI行情原本就面臨壓力。市場擔心大型雲端業者，以及OpenAI、Anthropic等AI公司的資料中心支出成長放緩，那斯達克100指數在10月底已跌入修正區。
富國銀行首席股票策略師權五聖（Ohsung Kwon）警告，民主黨拿下德州州長，可能成為AI行情發生極端下跌的風險。該行估計，民主黨獲預測拿下或守住州長職位的喬治亞、俄亥俄與賓州，分別占全美規劃中資料中心用電容量的7%、5%及5%。
美國銀行投資策略師哈特奈特（Michael Hartnett）今年稍早曾警告，民主黨若同時拿下參院與德州州長，可能引發股市在年底前重挫逾10%。
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