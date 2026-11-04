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美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

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【熱話題】美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在德州奧斯汀市，民主黨支持者得知民主黨參議員候選人塔拉里科擊敗川普親密盟友、德州檢察長派克斯頓獲勝的消息後歡呼雀躍。這場選舉是本選舉季最受關注的選戰之一。法新社
在德州奧斯汀市，民主黨支持者得知民主黨參議員候選人塔拉里科擊敗川普親密盟友、德州檢察長派克斯頓獲勝的消息後歡呼雀躍。這場選舉是本選舉季最受關注的選戰之一。法新社

更新時間：11-04 15:50

美國3日舉行期中選舉，民主黨將同時贏得參眾兩院多數席次，明年1月全面掌控國會。路透指出，民主黨在共和黨票倉取得驚人勝利，數千萬選民透過選票，對美國總統川普的施政表達不認同。

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美聯社根據目前開票情況預估，民主黨在聯邦參議院取得54席，共和黨42席。眾議院方面，民主黨贏得224席，共和黨僅135席。整體來看，民主黨在參眾兩院都達到過半門檻。

民主黨在參議院翻轉7個共和黨席次，包括在南卡羅萊納州、德州等共和黨票倉取得驚人勝利。眾議院方面，民主黨也至少翻轉31個共和黨席次，包括肯塔基州、紐澤西州及北卡羅萊納州等地。目前的觀戰重點，則是最晚關閉投票所的阿拉斯加州，選情仍顯膠著。

川普在2024年總統大選中，曾以將近18個百分點的差距拿下南卡羅萊納州，但兒科醫師安德魯斯（Annie Andrews）這次擊敗共和黨籍現任參議員達琳．葛理漢（Darline Graham）。達琳．葛理漢是在哥哥、前參議員葛理漢（Lindsey Graham）去世後，獲任命接替其席次。在德州，川普押注親密盟友、德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）出馬角逐。

儘管派克斯頓與達琳．葛理漢都有明顯的選情弱點，川普仍優先支持兩人，而非其他資歷更深的候選人。他在選前最後階段密集造勢，舉行超過24場集會，大力為派克斯頓與達琳．葛理翰助選，還一再告訴支持者，要「假裝我的名字就在選票上」，試圖激勵共和黨基本盤選民。

面對共和黨選情失利，川普接受紐約時報專訪時表示，「完全願意接受選舉結果」，並已準備好與民主黨合作，尋求共識。川普另外接受華爾街日報專訪時表示，美伊戰爭是共和黨大敗的部分原因，但他堅稱不後悔發動戰爭。

這波民主黨勝選浪潮凸顯選民對川普的經濟治理表現，以及他2月決定對伊朗發動戰爭深感不滿。美伊戰爭導致汽油價格大幅上漲，多項民調顯示，選民對生活成本感到焦慮，也對川普處理的方式感到憤怒。

根據民調機構SSRS代表美聯社及主要電視新聞網等媒體進行的出口民調，半數選民將2026年期中選舉視為表達對總統不滿的機會，另有四分之三的選民表示，對國家目前的發展方向感到「憤怒」或「不滿意」。此外，70%的受訪選民希望國會對總統施加更多制衡。

民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓（Ken Paxton）。歐新社
民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓（Ken Paxton）。歐新社

2026年11月3日，美國中期選舉當天，在美國華盛頓特區，一幅描繪美國總統唐納德·川普的橫幅懸掛在司法部大樓上。 路透
2026年11月3日，美國中期選舉當天，在美國華盛頓特區，一幅描繪美國總統唐納德·川普的橫幅懸掛在司法部大樓上。 路透

一名共和黨支持者在選舉之夜手持印有川普總統頭像的猶太小圓帽。 2026年中期選舉將決定國會的控制權，並影響唐納德·川普總統任期的最後兩年。歐新社
一名共和黨支持者在選舉之夜手持印有川普總統頭像的猶太小圓帽。 2026年中期選舉將決定國會的控制權，並影響唐納德·川普總統任期的最後兩年。歐新社

美國期中選舉

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