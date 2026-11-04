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美期中選舉／藍色浪潮襲來！從Fed、AI到能源 六大財經影響一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
民主黨若掌控美國國會，AI、能源與加密貨幣等產業政策都可能出現變局。美聯社
民主黨若掌控美國國會，AI、能源與加密貨幣等產業政策都可能出現變局。美聯社

美國期中選舉目前開票結果看，「藍色浪潮」正在成形。多家美國媒體預測，民主黨將取得參眾兩院控制權。市場已提前反應：美元、美股期貨與比特幣下跌，太陽能股逆勢上漲。

民主黨掌控國會，哪些產業將受影響？以下羅列六大重點。不過，美國總統川普已表示將多加動用否決權，民主黨的政策未必能化為法律。

一、Fed與美債

民主黨若拿下參院，將能阻擋川普提名的聯準會（Fed）理事人選，限制他擴大對Fed的影響力。國會與白宮分屬兩黨，也可能限制新增支出，減輕物價壓力。市場預期華府可能陷入僵局，美債上漲、殖利率下滑，彭博美元指數一度下跌0.4%。

二、AI資料中心

民主黨可能加強監督AI產業，但資料中心能否繼續擴建，州長選舉更關鍵。德州、喬治亞州與密西根州民主黨州長候選人均主張暫停新建資料中心。德州占全美AI用電容量約三分之一，另有250項計畫，政策若轉彎，恐衝擊AI建設熱潮。那斯達克100期貨一度跌逾2%。

三、能源

投資人押注民主黨能制衡川普的反太陽能政策，資金轉進太陽能、電池等潔淨能源產業。Enphase與SolarEdge在另類交易平台一度大漲12%。農業團體則期待擴大玉米、大豆製成的生物燃料使用，支撐農作物需求。

四、加密貨幣

民主黨勝選可能讓業界支持的監管鬆綁法案更難過關。已在參院卡關的《Clarity Act》可能得重新談。比特幣在亞洲交易時段跌1.7%至約76,500美元，但幣安遭駭等產業因素也拖累行情，不能全歸因於選舉。

五、川普與馬斯克

掌控國會將讓民主黨取得調查與傳票權，追查川普家族加密貨幣交易、企業捐款，以及政府合約疑雲。共和黨金主馬斯克旗下企業也面臨監管升高風險，特斯拉與SpaceX股價隨早期開票結果下挫1.8%。

六、醫療保健

民主黨可能爭取恢復《平價醫療法案》保費補貼，並反對為醫療補助受益人增設工作要求，但白宮仍由共和黨掌控，政策調整面臨阻力。市場擔心監管收緊，醫療保健股承壓。

美國期中選舉

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