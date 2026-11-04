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藍色海嘯席捲美期中選舉 共和黨傳統選區遭翻盤

中央社／ 華盛頓4日專電
民眾10月31日在美國堪薩斯州堪薩斯市一處投票站投票，當天是美國期中選舉提前投票的最後一天。法新社
民眾10月31日在美國堪薩斯州堪薩斯市一處投票站投票，當天是美國期中選舉提前投票的最後一天。法新社

美國媒體預測，包括德州、南卡羅來納州與堪薩斯州等多州聯邦參議員與州長選舉，共和黨候選人全面挫敗，總統川普2024年囊括的選票大幅流失。媒體預測民主黨將居國會兩院多數，並以「藍色海嘯」、「藍色地震」形容選舉結果。

多家美國媒體預測，37歲的民主黨德州州眾議員塔拉里格（James Talarico）擊敗共和黨州檢察長派克斯頓（Ken Paxton），贏得德州聯邦參議員選舉。

媒體也預測，德州州眾議員伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗現任州長艾波特（Greg Abbott），贏得德州州長選舉。

民主黨罕見地在南方傳統紅州（共和黨州）贏得全州的選舉，美國輿論用「藍色（民主黨代表顏色）海嘯」或「藍色地震」形容期中選舉結果。民主黨上次贏得德州聯邦參議員席次為1988年，距離現在已38年。

此外，媒體預測46歲的小兒科醫師安德魯斯（Annie Andrews），在南卡羅來納州擊敗現任聯邦參議員達玲．葛蘭姆（Darline Graham），為民主黨贏得參院席次。民主黨上次在南卡贏得聯邦參議員選舉為1998年，距離現在已28年。

還有媒體預測牧師韓密爾頓（Adam Hamilton）在更傾共和黨的堪薩斯州，擊敗現任聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall），民主黨上次在堪薩斯州贏得聯邦參議員席次為1932年。

民主黨在2026年期中選舉打破美國數十年，甚至近百年的地區政治版圖，於南部與中西部，屬於共和黨州的國會議員與州長選舉中獲勝；媒體預測，民主黨將一舉拿下國會兩院多數，改變「讓美國再次偉大」（MAGA）運動長期主導的政治風向。

選舉結果顯示，美國民眾對總統川普（Donald Trump）第2任期上任不到2年，掀起全球貿易戰，並對伊朗發起戰爭，造成美國通貨膨脹，油價與物價高漲，房貸利息升破7%，選民用選票做出選擇。

美國期中選舉

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