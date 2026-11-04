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美國國會變天！川普剩2年淪跛腳鴨總統 彈劾風暴恐再起

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美國國會變天！川普剩2年淪跛腳鴨總統 彈劾風暴恐再起

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日在華府。法新社
美國總統川普2日在華府。法新社

紐約時報報導，美國期中選舉3日陸續開票，外媒預測民主黨不僅成功翻轉參議院，也將奪回眾議院控制權，明年1月全面掌控國會。總統川普剩下2年任期淪為跛腳鴨總統，未來從人事任命、政府預算到伊朗戰爭政策，都將面臨民主黨強力制衡。華府也將告別共和黨全面執政的局面，進入白宮與國會分由不同政黨掌控的新時代。。

根據美國NBC新聞預測，民主黨已在愛荷華州、俄亥俄州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州及德州，成功翻轉5個原由共和黨掌握的參議院席次，確定取得參議院多數席次，並將同時奪回眾議院控制權。

川普稍早受訪紐時表示，會接受這些選舉結果，期待與民主黨共同合作。

民主黨明年1月3日掌控參議院後，將有權否決川普提名的聯邦法官及政府高層官員人選，使白宮未來的人事布局面臨重大阻礙。此外，民主黨也將取得參議院各委員會的主導權，有權發出傳票，要求政府官員及其他相關人士作證，推動選前承諾對川普政府展開的調查。

民主黨同時將掌握參議院議事安排及立法議程，預料將在政府支出、美伊戰爭及川普在華府推動的多項計畫上與白宮正面交鋒。隨著民主黨預計同時掌控參眾兩院，川普政府未來推動重大法案及預算措施，也勢必面臨更多阻力。

民主黨全面掌控國會後，川普甚至可能面臨第三度彈劾。紐約客（The New Yorker）10月30日刊出民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）專訪，他表示，民主黨黨團並不害怕再次發動彈劾，但也強調必須兼顧民生議題，包括恢復醫療補助及食品援助，不能讓彈劾排擠其他重要政策。

過去2年，共和黨掌控國會兩院，大致配合川普施政，幾乎將國會的角色降為旁觀者。如今民主黨重新取得國會主導權，意味川普將無法再像過去一樣，依靠共和黨多數席次推動政策，國會也將重新成為制衡白宮的重要力量。

共和黨這次失利，也可能促使黨內議員趕在新國會上任前加速推動重要法案。紐時指出，共和黨可能利用下周一（11月9日）開始的「跛腳鴨會期」，透過涵蓋多項政策的綜合法案，盡可能完成川普政府的優先施政目標，避免明年民主黨掌權後遭到阻擋。

美國期中選舉

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