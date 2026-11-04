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歷史之夜！美國期中選舉創下多項歷史紀錄
美國11月3日期中選舉創下多項歷史紀錄。隨著民主黨在選舉中大獲全勝，喬治亞州民主黨籍候選人巴頓斯（Keisha Lance Bottoms）將成為美國史上首位非裔女性州長，而眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也有望成為美國史上首位非裔眾議院議長。
德州民主黨籍州眾議員伊諾霍薩（Gina Hinojosa）預料將當選，成為德州史上首位拉丁裔州長，也是該州30多年來首位民主黨籍州長。
同屬民主黨的新墨西哥州候選人哈蘭德（Deb Haaland），也預料將贏得州長選舉，成為美國史上首位原住民族女性州長。她先前已創下歷史，成為首位進入聯邦國會的原住民族女性，以及首位出任拜登政府內閣部長的原住民族女性。
另一方面，共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）贏得佛羅里達州長選舉，成為該州史上首位非裔州長。民主黨籍候選人克勞利（David Crowley）也將成為威斯康辛州首位非裔州長。
此外，新罕布夏州頗受歡迎的民主黨籍聯邦眾議員帕帕斯（Chris Pappas），擊敗共和黨籍前聯邦參議員蘇努努（John E. Sununu），贏得該州聯邦參議員席次，將成為美國史上首位公開同志身分的男性聯邦參議員。
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