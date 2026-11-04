巴帕斯贏得美參議院選舉 成首位公開出櫃男性參議員

美國民主黨聯邦眾議員巴帕斯（Chris Pappas）贏得聯邦參議院選舉，將成為美國國會參議院首位公開同性戀身分的男性議員。

根據美國媒體預測，巴帕斯擊敗共和黨前參議員蘇努努（John Sununu），為民主黨守住新罕布什爾州的參議院席次。

46歲的巴帕斯自2018年起擔任聯邦眾議員，也是「國會平等黨團」（Congressional Equality Caucus）的共同主席。

他在個人網站上指出，「任何人都不應因自己的身分或所愛之人而受到歧視」，並表示「我致力於為所有美國人的尊嚴與平等而奮鬥」。

支持巴帕斯的主要為多元性別與性少數族群（LGBTQ）。權益組織「人權運動」（Human Rights Campaign）盛讚他的「歷史性勝利」，並稱他是「堅定支持平等的倡議者」。

「人權運動」表示，「我們準備與他並肩，繼續為每一位新罕布什爾州居民的權利奮鬥。」

美國期中選舉將決定共和黨能否繼續掌控國會，並影響總統川普第二任期剩餘時間的施政。

期中選舉前一個月，川普幾乎每天舉行造勢活動，呼籲共和黨選民「假裝我也在選票上」。

然而，民調顯示，在選民對美國經濟現況及對伊朗戰爭感到不滿之際，民主黨有望奪回眾議院，甚至可能拿下參議院。