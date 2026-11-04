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民主黨奪回眾院多數 裴洛西點名下任議長由他創造歷史
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi ）在民主黨3日晚間贏得眾院選舉後表示，選民已打破共和黨對華府的權力壟斷，並對總統川普發出明確的反對訊號。
裴洛西在民主黨取得壓倒性勝利後發表聲明說：「今晚，美國人民改變了我們國家的方向。」
她接著表示：「透過選出民主黨占多數的眾議院，人民打破了共和黨對華府權力的壟斷，也恢復了憲政體制對總統的制衡。這位總統執政以來，彷彿認為自己不應受到任何制約。」
裴洛西也向眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）道賀。他有望成為美國史上首位非裔眾議院議長。約20年前，裴洛西成為美國首位女性眾議院議長。
這名加州民主黨人說：「我懷著無比自豪的心情，恭賀我們的下一任議長傑佛瑞斯。」
裴洛西敦促民主黨運用新取得的眾院多數優勢，推動立法優先事項，並追究川普政府的施政責任。
她宣告：「美國人民已經做出裁決。人民的眾議院將付諸實行。」
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