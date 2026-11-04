美期中選舉 民主黨波托斯成全美首位非裔女州長

民主黨籍候選人波托斯（Keisha Lance Bottoms）今天贏得喬治亞州長選舉，成為美國史上首位非裔女州長，在這個全美競爭最激烈的政治搖擺戰場之一，為民主黨奪下重要勝利。

路透社報導，根據美國媒體預測，曾任亞特蘭大市長的波托斯將成為喬治亞州（Georgia）首位女州長；她在這次選舉中擊敗共和黨籍企業家傑克森（Rick Jackson）。

美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司新聞網（NBC News）都已宣布她勝選，她將接替連任2屆、任期屆滿的共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）。

民主黨睽違逾20年，再度拿下喬州州長寶座，象徵喬州政治版圖出現重大轉變。在這波轉變中，非裔選民扮演關鍵角色，他們是民主黨選民聯盟的核心，協助這個共和黨的鐵票州轉型為全國性的兵家必爭之地。

法新社報導，這場選舉結果對總統川普是一大挫敗。川普7月曾表態支持傑克森，選戰最後幾週還親赴亞特蘭大（Atlanta）地區替他助選。

波托斯競選期間允諾擴大聯邦醫療補助（Medicaid）、降低家庭生活負擔並保障投票權。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）指出，她也試圖把傑克森和川普綁在一起，並獲得民主黨內重量級人物力挺，前總統歐巴馬（Barack Obama）10月下旬就曾到喬治亞州替她站台。

56歲的波托斯2018年至2022年擔任亞特蘭大市長，任滿後未爭取連任，隨後進入拜登（Joe Biden）政府，出任白宮公共參與辦公室（White House Office ofPublic Engagement）主任，2024年也擔任拜登連任競選團隊的高級顧問。

共和黨參選人傑克森是醫療人力仲介公司「傑克森醫療保健」（Jackson Healthcare）創辦人，他以政治素人自居，主打減稅、公共安全及鬆綁政府法規。他今年2月才宣布參選，自掏腰包投入逾1億美元（逾新台幣32億元），並在6月的初選決選中，擊敗川普原本屬意的副州長瓊斯（Burt Jones）。

這場勝選為美國政壇的非裔女性立下新里程碑；非裔女性長期以來是民主黨的選民基本盤，但在全美最高層級的民選公職中，代表性依然偏低。