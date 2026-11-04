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期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

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福斯新聞預測民主黨奪回參院 川普人事任命、立法議程將面臨阻力

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
民主黨如果在參院獲得過半席次，聯邦參議員舒默可望成為參院多數黨領袖。美聯社
民主黨如果在參院獲得過半席次，聯邦參議員舒默可望成為參院多數黨領袖。美聯社

立場被視為傾川普的福斯新聞，選情判定中心預測，民主黨將贏得至少51席，取得美國聯邦參議院控制權。自明年1月起，民主黨將可運用參院多數優勢，阻擋川普提名的法官與內閣人選、發動調查並發出傳票，也能阻擋總統相當一部分的立法議程。

這將對川普及其政府產生重大影響。隨著民主黨重新掌控參院，長期擔任參院少數黨領袖的舒默（Chuck Schumer），預料將接替共和黨籍的現任多數黨領袖圖恩（John Thune）。

福斯新聞預測，民主黨在北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、俄亥俄州、德州及堪薩斯州取得勝利後，也將拿下愛荷華州，由民主黨候選人杜瑞克（Josh Turek）擊敗共和黨候選人辛森（Ashley Hinson），使民主黨席次至少達到51席。另有數個選情激烈的州，結果尚未揭曉。

為了取得參院多數，民主黨必須深入共和黨優勢穩固的「深紅州」爭取勝利。重新拿下參院，對民主黨而言是一場重大勝利；本屆期中選舉展開之初，該黨爭回多數席次的道路原本極為艱難。

共和黨目前以53席對47席掌控參院，意味民主黨必須淨增4席，才能以51席取得多數。若兩黨各占50席，共和黨仍可憑副總統范斯（JD Vance）在平票時投下的關鍵一票，維持優勢。

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