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敗選抓戰犯！川普一語道破共和黨期中選舉大敗主因
民主黨在期中選舉氣勢如虹，被看好能拿下參眾兩院的多數席次。美國總統川普接受紐約時報電話訪問時表示，他相信共和黨挫敗，原因是他不在選票上：「我真的認為，我的名字不在選票上，是共和黨失敗的最大且單一因素。」（“I really think the fact that I wasn’t on the ballot was the single biggest issue.”）
外界預期，共和黨在國會選舉失利後，反對川普的聲音會浮上檯面，川普在第一時間甩鍋，後續發展仍待觀察。
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