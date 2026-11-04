期中選舉開票美媒估民主黨大勝 川普稱自己若在選票上就會贏

美國期中選舉各州陸續開票中，多家美媒今天預測，民主黨將在聯邦眾議院435席中至少拿下244席，也有望成為聯邦參議院多數黨。美國總統川普晚間在社群發文稱，若自己在選票上，共和黨就會獲得壓倒性勝利。

美國3日舉行的期中選舉被視為川普（Donald Trump）2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。川普所屬的共和黨力拚保住國會參、眾兩院多數席次，然而，他今年2月對伊朗發動戰爭以來，一路飆升的燃料成本，已成為共和黨人在這次選舉的一大政治包袱。

美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司新聞網（NBC News）及哥倫比亞廣播公司（CBS）都預測民主黨將取得眾議院多數席次。NBC預估，民主黨將在眾議院435席中至少拿下244席。

CBS也預估，民主黨將在參議院100席次中，拿下至少50席。

隨著各州陸續開票，今晚人在白宮觀看開票結果的川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我沒有在選票上，要是有的話，我們就會獲得壓倒性勝利！」

川普名字雖未出現在期中選舉選票上，其影響力卻籠罩整場選舉。過去幾週，他跑遍全美各州為其所屬的共和黨候選人助選，希望利用自己贏得2024總統大選的人氣為共和黨拉抬選情，還多次向選民喊話，假裝他在選票上。

他今晚接受CBS電話訪問時揚言，若民主黨贏得選舉，他將扮演「否決先生」（Mr. Veto），準備在必要時否決民主黨提出的法案。