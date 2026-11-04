美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

美國3日舉行期中選舉，NBC新聞預測，民主黨將同時贏得眾議院與參議院，明年1月全面掌控國會。

根據美聯社與CNN統計，民主黨在聯邦參議院取得51席，贏得過半門檻，其中5席是從共和黨手中贏下，包括北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、堪薩斯州、俄亥俄州與德州。共和黨在參院則取得39席。眾議院方面，民主黨贏得155席，共和黨97席。

預料民主黨將運用新取得的權力，對川普、他的家人及政府展開調查，並試圖透過立法制衡總統。不過，川普仍握有否決權。他先前已承諾，如果選舉結果對民主黨有利，就會動用這項權力。