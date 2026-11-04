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期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

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美期中選舉／德州變天？擬停建資料中心的她 州長戰領先 AI行情添變數

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
主張暫停資料中心建設的民主黨德州州長候選人希諾霍薩，在開票中暫時領先，選情牽動市場對AI建設前景的關注。路透
主張暫停資料中心建設的民主黨德州州長候選人希諾霍薩，在開票中暫時領先，選情牽動市場對AI建設前景的關注。路透

德州州長選戰，可能爆冷門並牽動AI行情。MarketWatch報導，除了國會兩院歸屬，這場選戰也是AI投資人應密切關注的一役。

根據美聯社，在估計68%選票已開出時，主張暫停興建資料中心的民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），以56.7%得票率，領先尋求連任的共和黨州長艾波特（Greg Abbott）的42%，但目前勝負仍未定。

依預測市場Polymarket資料，艾波特原本較具贏面，但希諾霍薩的勝算在選前逐漸上升。紐約時報與錫耶納學院（Siena College）周一公布的民調顯示，她已微幅領先；民調機構AtlasIntel也預測艾波特將落敗。

多名分析師與交易員將這場選戰列為美股關鍵變數。AI概念股近期走弱，市場除了擔心資料中心支出可能已接近高峰，也憂慮地方反對聲浪可能拖慢建設。

MacroHive資料顯示，德州資料中心計畫數量全美最多，興建中設施的總電力容量也居首；但部分社區要求限制新建案的聲浪日增。

艾波特多年來積極推動資料中心建設，9月卻迫於政治壓力，指示德州環境品質委員會暫停核發資料中心新許可，直到稽核完成。

Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）指出，希諾霍薩主張更廣泛暫停資料中心建設，直到州議會制定永久規範，可能連開發中的計畫都會受影響。

FxPro分析師警告，民主黨若拿下國會兩院，AI監管可能收緊，增添科技股與美元賣壓。不過，Citadel Securities策略師羅布納（Scott Rubner）認為，選舉結果出爐、風險疑慮消退後，AI類股可能再度跑贏大盤。

美國期中選舉

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