美期中選舉／德州變天？擬停建資料中心的她 州長戰領先 AI行情添變數

德州州長選戰，可能爆冷門並牽動AI行情。MarketWatch報導，除了國會兩院歸屬，這場選戰也是AI投資人應密切關注的一役。

根據美聯社，在估計68%選票已開出時，主張暫停興建資料中心的民主黨候選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），以56.7%得票率，領先尋求連任的共和黨州長艾波特（Greg Abbott）的42%，但目前勝負仍未定。

依預測市場Polymarket資料，艾波特原本較具贏面，但希諾霍薩的勝算在選前逐漸上升。紐約時報與錫耶納學院（Siena College）周一公布的民調顯示，她已微幅領先；民調機構AtlasIntel也預測艾波特將落敗。

多名分析師與交易員將這場選戰列為美股關鍵變數。AI概念股近期走弱，市場除了擔心資料中心支出可能已接近高峰，也憂慮地方反對聲浪可能拖慢建設。

MacroHive資料顯示，德州資料中心計畫數量全美最多，興建中設施的總電力容量也居首；但部分社區要求限制新建案的聲浪日增。

艾波特多年來積極推動資料中心建設，9月卻迫於政治壓力，指示德州環境品質委員會暫停核發資料中心新許可，直到稽核完成。

Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）指出，希諾霍薩主張更廣泛暫停資料中心建設，直到州議會制定永久規範，可能連開發中的計畫都會受影響。

FxPro分析師警告，民主黨若拿下國會兩院，AI監管可能收緊，增添科技股與美元賣壓。不過，Citadel Securities策略師羅布納（Scott Rubner）認為，選舉結果出爐、風險疑慮消退後，AI類股可能再度跑贏大盤。