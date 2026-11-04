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美期中選舉／只差一席！民主黨拿下德州 參院過半僅一步之遙
民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在備受矚目的德州聯邦參議員選舉中，擊敗共和黨候選人派克斯頓（Ken Paxton）。繼被預測將拿下聯邦眾議院多數席次後，民主黨如今也距離掌控參議院更近一步。
當晚稍早，南卡羅萊納州爆出驚人冷門，民主黨挑戰者安妮・安德魯斯（Annie Andrews）擊敗共和黨現任參議員達琳・葛理漢（Darline Graham）。許多人預期的「藍色浪潮」，如今顯露出擴大為「藍色海嘯」的跡象。
民主黨也已贏得喬治亞州、北卡羅萊納州及新罕布夏州的參議員選舉，並在堪薩斯州、俄亥俄州與密西根州等參院選戰激烈交鋒。
在塔拉里科被預測勝選後，民主黨只需再從共和黨手中奪下一席，就能扭轉共和黨原有的53席對47席優勢。
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